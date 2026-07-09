Claudia Barraso 09 JUL 2026 - 17:03h.

Los amigos de Nikoline le ayudaron a coger un VTC desde la discoteca y la zona en la que murió estaba cerca de su alojamiento

Reconstruyen los últimos movimientos de Nikoline, la joven cuyo cadáver fue hallado en la A-7 en Mijas: hablan con testigos y recaban indicios

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La Guardia Civil continúa investigando la muerte de la joven noruega de 17 años que falleció atropellada en la A-7, a la altura de Mijas, Málaga. Nikoline había salido de fiesta con sus amigos en Puerto Banús a celebrar la victoria de la selección de su país, cuando los jóvenes se dieron cuenta de que la fallecida ya no estaba en la discoteca.

Los agentes están intentando identificar el vehículo que le atropelló, pero según ha confirmado el medio ‘Diario Sur’ fue un camión el responsable de la muerte y llegó hasta el punto en el que fue atropellada en un VTC. La joven fue quien pidió al conductor que la dejase en mitad de la carretera, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación para el mismo medio.

El accidente se produjo pasadas las cinco de la mañana, horas después de que sus amigas se diesen cuenta de que la joven había desaparecido, pero las mismas fuentes aseguraron que algunos de sus amigos fueron quienes la ayudaron a solicitar el vehículo con el que se marchó del lugar.

Recorrió un trayecto de media hora en el VTC

El cuerpo de la joven apareció a unos 30 kilómetros de la discoteca donde estuvo con sus amigos antes de subirse al VTC. Fue un trayecto de aproximadamente media hora, lo que tratan de averiguar los agentes es por qué la menor solicitó al conductor que parase en mitad de la carretera, para dejarla sola y que poco tiempo después fuese atropellada por un camión que estaba pasando por la vía en ese instante.

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Sin embargo, el mismo medio ha confirmado que la zona donde solicitó Nikoline que parase, está cerca de una zona de urbanizaciones y hoteles, donde supuestamente estaba alojada, por lo que las autoridades han descartado que la menor fuese conducida hasta allí de manera involuntaria, pero todavía hay cosas que siguen sin tener sentido en el caso de Nikoline, como quién es el camionero que atropelló a la menor y por qué se dio a la fuga.

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Por el momento, la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis y trabaja tanto para localizar al conductor fugado como para reconstruir las últimas horas de la joven antes de su muerte. Además, según ha informado el diario noruego 'VG' los investigadores están interrogando y tomando declaración a los testigos que estuvieron por última vez con la joven y reconstruyendo los movimientos de la menor en la noche de su desaparición.