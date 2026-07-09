Gonzalo Barquilla 09 JUL 2026 - 18:16h.

Las redes se llenan de mensajes para despedir a José Manuel tras morir de un infarto en una playa de Almería con solo 25 años

Muere de un infarto un joven de 25 años en una playa de Almería al día siguiente de su cumpleaños: estaba con un grupo de amigos

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La muerte de José Manuel, el joven de 25 años que falleció este miércoles tras sufrir un infarto mientras disfrutaba de un día de playa en La Fabriquilla, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), ha dejado una profunda conmoción en Gádor, su localidad. Apenas un día antes había celebrado su cumpleaños y nada hacía presagiar el trágico desenlace.

Mientras continúan las muestras de apoyo a la familia, las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida de amigos, clubes deportivos, establecimientos de ocio y vecinos que compartieron con él diferentes etapas de su vida. Todos coinciden en recordar a un joven muy querido, apasionado por el deporte y con una personalidad cercana y alegre, como ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco'.

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"Qué injusta es la vida", "Te echaremos de menos" o "No es un hasta siempre, es un hasta luego" son algunas de las frases que resumen el dolor por una pérdida que ha golpeado especialmente a la comarca del Bajo Andarax, donde José Manuel era una persona muy conocida por su vinculación al fútbol sala y a la vida social del municipio.

El emotivo adiós del C.D. Gádor

José Manuel formó parte durante años del Club Deportivo Gádor, uno de los históricos del fútbol sala almeriense. La noticia de su fallecimiento ha causado una enorme tristeza entre quienes compartieron vestuario con él y le vieron crecer tanto dentro como fuera de la pista.

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Uno de los mensajes más emotivos lo publicó este miércoles Gabriel Martínez Pérez, entrenador del club. "No me lo puedo creer, que ayer celebrabas tu 25 cumpleaños y esta noche te hayas ido", escribió en Facebook.

El técnico destacó que José Manuel fue "sobre todo una gran persona" y lamentó el vacío que deja en la entidad. "Descansa en paz, amigo. Ánimos para tu madre y hermanos", concluía en una despedida que posteriormente resumió con otra publicación: "Qué injusta es la vida".

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"No es un hasta siempre, es un hasta luego"

Las muestras de cariño también han llegado desde la Caseta Roombea, un conocido espacio de ocio y tardeo de la provincia de Almería, donde José Manuel era muy apreciado por el personal.

En un comunicado difundido en redes sociales, el establecimiento recordó los numerosos momentos compartidos junto al joven. "Cuántas veces te hemos servido, cuánto hemos reído juntos, cuánto hemos disfrutado, con tantos bailes y tantas noches de diversión", escribieron.

El mensaje finaliza con unas palabras cargadas de emoción: "No es un hasta siempre, es un hasta luego. Nos has dejado marcados y prometemos nunca olvidarte. Esperamos que desde arriba nos sigas acompañando. Siempre con nosotros, José Manuel. Descansa en paz, amigo. Te echaremos de menos".

El deporte de la comarca se une al homenaje

La conmoción se ha extendido a otros equipos de fútbol sala de la comarca del Bajo Andarax. El Atlético Don Salinas, muy vinculado a Gádor, publicó un sencillo mensaje de despedida en Instagram con un "DEP José Manuel", acompañado de una paloma y un corazón.

También el Limones FC quiso rendir homenaje al joven compartiendo una historia en sus redes sociales con una frase tan breve como significativa: "Esta noche va por ti, José Manuel".

Estas publicaciones reflejan el cariño que despertaba entre quienes compartían con él la pasión por el fútbol sala, una afición que mantuvo durante años y que le convirtió en una persona muy conocida dentro del deporte amateur almeriense.

Un joven apasionado por el deporte, los viajes y su gente

Graduado en Derecho por la Universidad de Almería el pasado año, José Manuel (nacido en 2001) también era un apasionado del fútbol de élite, seguía a futbolistas de la Selección Española, mostraba interés por las artes marciales mixtas y por el mundo de los 'streamers'. Además, disfrutaba viajando. En los últimos años había recorrido varias ciudades de Italia y distintos puntos de España, como Granada.

En sus redes sociales también dejaba ver la importancia que tenía su familia. Una de sus últimas publicaciones hacía referencia a la llegada de un nuevo miembro, compartiendo la ilusión por el nacimiento de un familiar.

El martes celebró su 25 cumpleaños. Apenas 24 horas después, cuando disfrutaba de un día de playa junto a sus amigos en La Fabriquilla, sufrió el infarto que acabó con su vida pese a los intentos de reanimación de los socorristas y de los sanitarios del 061. Desde entonces, el recuerdo de quienes le conocieron se ha multiplicado en redes sociales con un mismo sentimiento: el de despedir demasiado pronto a un joven al que muchos describen como alguien imposible de olvidar.