El robo de dicha estatua, instalada hace poco más de un mes, será denunciado e investigado

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha tachado de "intolerable" este nuevo acto vandálico

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SevillaEl Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado el robo de la figura de Curro, la icónica mascota de la Exposición Universal de 1992, instalada en la Isla de la Cartuja dentro de la reurbanización integral del entorno de la Puerta de la Barqueta, uno de los históricos accesos al recinto de la Expo 92.

El robo de dicha estatua, instalada hace poco más de un mes, será denunciado e investigado, según ha señalado el Consistorio a través de redes sociales.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tacha el acto de "intolerable"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha tachado de "intolerable" este nuevo acto vandálico que se produce tras el destrozo de uno de los pináculos de los restaurados bancos del Paseo de las Delicias.

"Condeno públicamente estos hechos injustificables y que no tienen cabida alguna en una ciudad que es modelo de convivencia", ha precisado.

A petición de la Delegación de Turismo y de la Asociación Legado Expo, la escultura de este personaje, convertido en un símbolo para una generación entera de andaluces, fue instalada en uno de los nuevos bancos de este entorno para rendir homenaje a una de las mascotas más queridas de la historia reciente.

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La intervención en la Puerta de la Barqueta rescató también las dos fuentes ornamentales construidas para la Expo 92, que llevaban años en desuso, tras completarse toda la obra civil necesaria para que vuelvan a funcionar.

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El Puente de la Barqueta, uno de los grandes símbolos del legado de la Expo 92 en Sevilla, fue construido entre 1989 y 1992 para permitir el acceso al recinto de la Exposición Universal.