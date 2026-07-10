Sara Lago Vigo, 10 JUL 2026 - 14:31h.

Los delincuentes sustrajeron una bomba de hormigón en Cortegada y posteriormente utilizaron una voz clonada mediante IA para hacer creer a los empresarios que un amigo había sido secuestrado

La víctima llegó a transferir 500 euros convencida de que un conocido estaba retenido y siendo agredido, mientras la Guardia Civil investiga tanto el robo como la posterior extorsión

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Un robo de maquinaria pesada en el municipio ourensano de Cortegada terminó derivando en una sofisticada estafa en la que los delincuentes utilizaron Inteligencia Artificial para clonar la voz de un conocido de los propietarios y hacerles creer que había sido secuestrado. El engaño llevó a uno de los empresarios a realizar una transferencia de 500 euros convencido de que su amigo estaba retenido y en peligro.

Los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil, que trata de esclarecer tanto la sustracción de la maquinaria como la posterior extorsión, un caso que evidencia el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial en este tipo de delitos.

Una máquina de más de 30.000 euros desaparece durante la madrugada

El primer episodio ocurrió durante la madrugada del jueves, cuando desapareció una bomba de hormigón estática que permanecía estacionada en el exterior de una empresa de pavimentos situada en Cortegada.

La máquina, de aproximadamente 2.500 kilos y montada sobre un remolque, había sido adquirida en 2023 y su valor supera actualmente los 30.000 euros. Además de la maquinaria, los autores también se llevaron dinero en efectivo.

Tras descubrir el robo, los responsables presentaron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, que inició la investigación para tratar de localizar tanto el equipo sustraído como a los responsables.

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La llamada que dio un giro al caso

Horas después de denunciar el robo, uno de los propietarios recibió una llamada inesperada. Al otro lado del teléfono, un desconocido aseguraba conocer el paradero de la máquina y le indicaba que alguien debía acudir a recogerla.

Como los responsables de la empresa se encontraban trabajando lejos de la localidad, pidieron a un amigo que se desplazara hasta las instalaciones para comprobar la situación.

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Fue entonces cuando comenzó una cadena de llamadas y comunicaciones cada vez más inquietantes. Según ha trascendido, los interlocutores parecían conocer en todo momento dónde se encontraba el hombre e incluso describían detalles sobre su vestimenta y el vehículo que utilizaba, lo que aumentó la sensación de que estaba siendo vigilado.

Exigencias de dinero y amenazas

Después de mantener al hombre esperando durante un largo periodo de tiempo, los supuestos responsables comenzaron a reclamar dinero para entregar la maquinaria.

Las cantidades fueron variando durante la conversación mientras aumentaba el tono de las amenazas, por lo que finalmente el amigo decidió abandonar el lugar sin llegar a ver a nadie ni recuperar la bomba de hormigón. Paralelamente, uno de los empresarios empezó a recibir nuevos mensajes relacionados con su conocido.

Una voz clonada mediante Inteligencia Artificial

La parte más llamativa de la estafa llegó cuando los delincuentes enviaron un audio en el que aparentemente se escuchaba la voz del amigo asegurando que estaba siendo golpeado y retenido contra su voluntad. Todo apunta a que los autores utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial para reproducir su voz con suficiente realismo como para hacer creer al empresario que la situación era auténtica.

Convencido de que su amigo se encontraba en peligro, el propietario realizó una primera transferencia de 500 euros. Poco después, los extorsionadores elevaron sus exigencias económicas y reclamaron nuevas cantidades de dinero. Fue en ese momento cuando la víctima comenzó a sospechar del engaño, interrumpió las comunicaciones y alertó de lo sucedido.

La Guardia Civil investiga ambos delitos

La investigación permanece abierta para identificar a los responsables tanto del robo de la maquinaria como de la posterior extorsión. Los agentes analizan las llamadas, los movimientos económicos y el resto de pruebas disponibles para esclarecer un caso que pone de manifiesto la evolución de las estafas mediante el uso de Inteligencia Artificial, una tecnología que permite imitar voces con gran precisión y que cada vez aparece con más frecuencia en delitos relacionados con fraudes y extorsiones.

Las fuerzas de seguridad recuerdan la importancia de extremar la precaución ante este tipo de situaciones y recomiendan verificar cualquier petición urgente de dinero a través de otros canales antes de realizar pagos, especialmente cuando existan amenazas o circunstancias inusuales.