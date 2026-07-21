El avance del fuego ha activado la Unidad Militar de Emergencias y ha obligado a desalojar de manera preventiva a los vecinos del municipio de Molinos

El 112 Aragón ha emitido un mensaje ES-Alert para alertar a los habitantes de la zona, un fuego que se mantiene en Situación Operativa 2, Nivel 2

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El incendio forestal declarado este lunes en el término municipal de Ejulve, en la provincia de Teruel, sigue activo, y ha obligado a desalojar de manera preventiva a los vecinos del municipio de Molinos. Se ha activado la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante el avance de un fuego que ya ha calcinado más 1.000 hectáreas. Así ha informado este martes el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar).

David Ferrer, alcalde de Molinos, ha explicado en el programa Hoy por Hoy de 'Cadena SER' que "el fuego sigue activo y hay muchísimo humo". Ferrer ha subrayado que el desalojo de los más de 200 residentes hasta el pabellón de Alcorisa se llevó a cabo de forma organizada: "nos ayudamos entre todos los vecinos".

El Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) en Situación Operativa 2, Nivel 2. Durante la noche, el 112 Aragón ha emitido un mensaje ES-Alert para alertar a los habitantes de la zona.

Las unidades del Cuarto Batallón de Intervención ya han partido de la Base Aérea de Zaragoza

En las labores de extinción participan cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer, además de recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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Además, está previsto que un avión bombardero trabaje plenamente durante la jornada del martes, junto con dos aviones de carga en tierra. La Sierra de Majalinos, la zona afectada por el fuego, ya resultó calcinada por el incendio forestal del 22 de julio de 2009 en el término municipal de Aliaga y que se extendió posteriormente hasta Ejulve.

El Puesto de Mando Avanzado del 112 Aragón, que hasta ahora coordinaba el incendio de Orés, se ha trasladado a Ejulve para asumir la coordinación de la emergencia. Este fuego continúa estabilizado y los vecinos de Orés, Asín, Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba, las cinco localidades que fueron desalojadas, ya han podido volver a sus domicilios.

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Sigue pendiente la vuelta de los vecinos alojados en las residencias de mayores de Luesia, Uncastillo, Asín y Orés y está previsto que los centros sean inspeccionados este martes para comprobar el estado de las instalaciones y las condiciones de seguridad para programar así el regreso progresivo de los residentes.