El cielo de Madrid amaneció de un color marronoso y con la atmósfera cargada de olor a quemado

Última hora de los incendios en España: el incendio de Ávila ha quemado ya 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia del país

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El humo de los incendios del centro de la Península es visible desde el satélite Meteosat, según ha informado este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras quemarse 77.000 hectáreas en las provincias limítrofes de Madrid, Toledo y Ávila.

El humo de estos fuegos está compuesto por partículas procedentes de la combustión que provocan "un empeoramiento de la calidad del aire", según explica la Aemet y, por ello, insta a la ciudadanía a "seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

El pasado sábado, el cielo de Madrid amaneció de un color marronoso y con la atmósfera cargada de olor a quemado, lo que provocó que muchos vecinos y turistas volvieran a ponerse mascarillas y cerraran las ventanas de sus casas.

Recomiendan no estar en el exterior en las zonas cercanas a los incendios

La ministra de Sanidad, Mónica García, pidió también no permanecer en el exterior por la mala calidad del aire en las zonas cercanas a los incendios y por la presencia de partículas contaminantes suspendidas con un diámetro menor a 2,5 micras.

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García aseguró que estos valores están "muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)" y por ello pidió utilizar mascarillas FFP2/95 y gafas para proteger los ojos en caso de salir de casa en zonas cercanas a los fuegos, entre ellas la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) ha advertido este domingo que el humo de los grandes incendios forestales ha llegado también al cielo de la provincia de Alicante, que desde primera hora ha aparecido cargado y con un ligero olor a quemado.

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19 personas han sido atendidas por inhalación de humo

Según ha informado la entidad en su canal de la red social X, la pluma de humo procedente de los fuegos de la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo ha llegado impulsada por los vientos del oeste-noroeste en las capas medias de la atmósfera.

Desde el amanecer de este domingo, el cielo, que hasta ayer estaba cubierto de polvo sahariano por una oleada de aire procedente del norte de África, ha sido sustituido por una nube de humo de los grandes incendios del centro de España.

Además, un total de 19 personas han sido atendidas por inhalación de humo en el incendio de la Vall d'Uixò (Castellón); de ellas, siete permanecen en observación en el Hospital de La Plana, dos están ingresadas y una ha sido atendida en urgencias.