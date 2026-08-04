La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han recuperado el relieve robado en una casa de subastas a punto de ser vendido

Roban vinajeras, candelabros y el sagrario con hostias consagradas de una iglesia de Manises, Valencia

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Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han recuperado un relieve de madera tallada del siglo XVI que fue robado hace 16 años de un monasterio de Navarra.

En concreto, se trata de un retablo de la Virgen de la Immaculada, que estaba situado en el altar mayor del Monasterio de Santa Clara de Fitero, de donde fue sustraído, según informan este martes ambos cuerpos policiales en un comunicado.

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El relieve en madera tallada, dorada y policromada representa a San Buenaventura, mide 81 x 45,5 x 10 centímetros y su autor pertenece al círculo del escultor Juan de Anchieta. Antes de ser recuperada por la policía el pasado mes de abril, esta obra de arte pasó por diversos compradores hasta que fue localizada en una empresa de subastas de Barcelona, donde iba a ser vendida.

Encontraron la pieza en una casa de subastas

Esta casa de subastas, a su vez, la había comprado previamente a otra persona que la había adquirido en otro establecimiento. Tras varias pesquisas, se comprobó que la obra inició su periplo en el Rastro de Madrid para, posteriormente, pasar por varios propietarios.

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El relieve ha sido entregado este martes al párroco responsable de la iglesia de esta localidad, en representación de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, como legítimos propietarios. A través de un post publicado en la red social 'X', los Mossos y la Policía Nacional han enseñado la pieza recuperada públicamente y cómo fue trasladada hasta el monasterio de donde fue robado hace 16 años.

Fueron los agentes encargados de la investigación quienes se hicieron cargo de colocar la pieza robada en el lugar que ocupaba hace más de una década, cerrando así el caso del relieve desaparecido. Sin embargo, aunque han sabido que la pieza pasó por varios vendedores hasta acabar en la casa de subasta donde iba a ser vendida antes de ser recuperada por los agentes.