Carlos Plá Valencia, 03 JUL 2026 - 18:30h.

Tras la denuncia pública de los vecinos, el Obispado de Segorbe-Castellón ha reconocido que tras una exposición, decidió trasladar la tabla al Museo Catedralicio de Segorbe

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La visita de una restauradora en una excursión junto a un grupo de personas a la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Cortes de Arenoso (Castellón) destapó un secreto que había permanecido oculto desde hacía siete años. Ocurrió hace a penas tres semanas, cuando la restauradora vio algo que no cuadraba al contemplar una supuesta tabla renacentista de la Virgen de Montserrat situada sobre la puerta de entrada al sagrario de la iglesia. Para salir de dudas, la experta pidió una escalera y al revisarla de cerca comprobó que lo que creían los vecinos que era una tabla del siglo XVI, en realidad era una burda fotografía. "No refleja la dignidad ni la calidad artística ,que una obra con tantos siglos de historia merece, y lo peor de todo sin que nadie haya dado ningún tipo de información o explicación al pueblo", lamenta Puri Tomás, integrante de la Asociación Baronía de Cortes de Arenoso.

Tras conocer el fraude, la asociación, creada para defender el patrimonio local, denunció que el Obispado de Segorbe-Castellón retiró la obra original sin previo aviso. "Ante esto surge una pregunta que no podemos evitar hacernos si no nos hubiéramos dado cuenta. ¿Se nos habría informado alguna vez?, se pregunta Puri Tomás.

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Un cambio que les confirmó el propio sacerdote de la parroquia, después de asegurar desconocerlo. Lo que todavía desconocen es cuándo se produjo la sustitución.

Los vecinos denuncian que no es la primera vez que se produce algo parecido. Hace unos años, el archivo histórico parroquial, fue trasladado por el obispado para escanearlo. Desde entonces, han solicitado su devolución, incluso, se han ofrecido a proporcionar los medios necesarios para su adecuada conservación en el pueblo, pero ya no ha regresado. "Lo que más duele no es solo la ausencia de esas piezas, si no la forma en que todo ha sucedido, sin información, sin diálogo y dejando que los vecinos nos enteremos por casualidad de que parte de nuestra memoria ya no está entre nosotros", señala la vecina.

Retirada en 2019

Haciendo memoria, los vecinos recordaron la celebración en 2019 de una exposición sobre patrimonio religioso en la que la que el retablo fue expuesto. ¿Podría haberse cambiado la obra original por la copia tras la muestra?, se preguntaban. Una sospecha que finalmente ha confirmado el Obispado en un comunicado con el que ha roto su silencio. “Durante la exposición "La Llum de la Memòria", organizada por la Diputación Provincial de Castellón en 2019, y que tuvo como una de sus sedes la parroquia de San Vicente Ferrer de Castellón, la tabla pudo contemplarse nuevamente junto al resto de elementos del retablo. Finalizada la muestra, el conjunto regresó a Segorbe, donde permanece en la actualidad”, explica el escrito.

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Desde entonces, la obra está integrada en el Retablo de San Vicente Ferrer que se encuentra en el Museo Catedralicio de Segorbe (Castellón). Desde el Obispado explican que la tabla de la Virgen de Montserrat no pertenecía originalmente a la parroquia de Cortes, sino que era el remate superior del Retablo de San Vicente Ferrer.

Una explicación que no convence a los vecinos, que reclaman la vuelta de la obra. "El patrimonio puede tener un propietario, pero la memoria, los recuerdos y el vínculo de generaciones enteras con él pertenecen a todos. Un pueblo que pierde su memoria pierde una parte de su alma", asegura la vecina indignada.