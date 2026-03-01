Iván Sevilla 01 MAR 2026 - 19:22h.

"Es un hecho gravemente ofensivo al Señor y a la fe del pueblo de Dios", ha calificado el Arzobispado de Valencia

"Queremos invitar al arrepentimiento a los autores para que devuelvan lo sustraído", ha expresado la institución católica

ValenciaEn los templos religiosos también se produce, de vez en cuando, algún que otro robo como el que ha sufrido una iglesia de Manises (Valencia). Se han llevado "vinajeras, candelabros y el sagrario con las hostias consagradas".

Así lo ha dado a conocer el Arzobispado de Valencia este 1 de marzo en un breve comunicado en el que especifica que los ladrones han añadido a su botín "una patena", plato de metal donde se depositan precisamente las especies eucarísticas.

La institución católica ha calificado lo ocurrido como "un hecho gravemente ofensivo al Señor y a la fe del pueblo de Dios". Por lo que desea que los elementos desaparecidos vuelvan a la parroquia San Francisco de Asís, donde se produjo el delito.

"Queremos invitar al arrepentimiento para que devuelvan lo sustraído"

"Queremos invitar al arrepentimiento a los autores para que devuelvan lo sustraído", ha expresado a continuación el Arzobispado dirigiéndose de forma directa a los implicados en el robo, cuya fecha no ha sido concretada.

"El Arzobispo, Mons. Enrique Benavent, invita a los fieles de la Diócesis de Valencia a que realicen actos de reparación y de amor a Jesucristo", ha animado igualmente.

Además, ha reiterado que "imploren al Señor que tenga misericordia de quienes han cometido el robo sacrílego". El 7 de marzo a las 19 horas, se celebrará una "Eucaristía de reparación" en la iglesia afectada, ubicada en la Vía Pecuaria.