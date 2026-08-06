Así se fabrican las gafas especiales para ver el eclipse solar del 12 de agosto sin riesgo para nuestros ojos

Marina Pérez 06 AGO 2026 - 16:39h.

Las lentes de las gafas homologadas están fabricadas con materiales diseñados para absorber únicamente la luz solar y bloquear las radiaciones nocivas

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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Las gafas certificadas se han convertido en el accesorio imprescindible para observar con seguridad el eclipse solar que será visible en España el próximo 12 de agosto. Para conocer cómo se producen estas lentes, visitamos las instalaciones de Celestech, una empresa que trabaja a pleno rendimiento ante la avalancha de pedidos.

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Material diseñado para bloquear las radiaciones nocivas

José Crespo, responsable de ventas, reconoce que la demanda se ha disparado a pocos días del fenómeno astronómico: “la demanda es enorme. Fabricamos unas 350.000 diarias. Esto es como las mascarillas en COVID. Ahora mismo lo busca todo el mundo”. En la línea de montaje se aprecia con claridad cada fase del proceso.

El primer paso consiste en confeccionar la montura: se imprime el diseño y se abre la ventana donde irá colocada la lente. Crespo señala una de las máquinas clave del recorrido y explica que “esta máquina es el corazón de nuestra fábrica”, detallando su función: “entra en cola, pone las lentes y el holograma. Este es nuestro holograma de autenticidad”.

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Cada rollo de filtros pasa por una verificación exhaustiva. Se trata de un material diseñado para absorber únicamente la luz solar y bloquear las radiaciones nocivas para la retina. Crespo lo resume así: es “un polímero de alta seguridad básicamente porque bloquea 29 veces más la radiación ultravioleta y 500 veces más la radiación infrarroja, que es la que marca la ISO normal”.

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Una vez ensambladas y comprobadas, solo queda empaquetarlas. Las gafas quedan listas para su uso el próximo miércoles, día del eclipse. Eso sí, la recomendación esencial es clara ya que hay que colocarlas siempre antes de mirar directamente al sol.