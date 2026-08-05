La Aemet publica informes diarios sobre la nubosidad de los cielos en cada zona de España para ver el eclipse

¿Y si está nublado el día del eclipse? Guía práctica para eludir los obstáculos que pueden surgir para ver este fenómeno único

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A una semana del eclipse solar que todo el mundo espera desde hace meses, ya son muchos los que preparan el mejor escenario para observar de manera privilegiada desde España este espectáculo. De hecho, es tanta la expectación que la Aemet emitirá boletines diarios informando de la situación del cielo.

Un detalle que muchos desconocen del eclipse es que se producirá a última hora del día, según ha confirmado Rosemary Alker desde el plató de Informativos Telecinco, confirmando que la franja horaria rondará las ocho y media de la tarde: "Los modelos meteorológicos confirman que donde se producirá 100% el eclipse, habrán cielos despejados plenamente".

Sin embargo, en el resto de la Península, tendremos un eclipse que no llegará al 100%, pero que rondará cifras muy cercanas, y donde esté el sol en el centro y sur, podría haber alguna que "otra nube alta y media, sobre todo en Asturias, Cantabria y el País Vasco, al norte de Navarra y al norte de Cataluña".

Las zonas con peor visibilidad

Incluso, los meteorólogos hablan de alguna tormenta que podría caer en "Valencia o Albacete, y esas nubes podrían ser más abundantes y que podrían provocar que el eclipse no se viene al completo, pero otras zonas como en Canarias, tendrá una visibilidad del 70% aunque las condiciones serán lo más favorables posibles para que, lo poco que se pueda ver, sea lo más claro posible".

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No saturar zonas frágiles y no dejar residuos son algunas de las recomendaciones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) de cara al eclipse solar del próximo 12 de agosto. A partir de este miércoles, el organismo reforzará la difusión de recomendaciones para el cuidado del entorno natural.

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Así lo han comunicado hoy fuentes del Ministerio tras el Comité de Dirección de Medio Ambiente presidido este miércoles por la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, en el que se ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios y se ha tratado también la situación derivada del eclipse.