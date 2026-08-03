Los expertos advierten del riego de mirar directamente al eclipse que tendrá lugar dentro de unos días en España

El boom del eclipse solar de agosto dispara los precios en Galicia: más de 5.000 euros por una noche de apartamento en Ribadeo

Compartir







España es uno de los países que podrá contemplar con totalidad el eclipse que se producirá en unos días. Aunque empezará en Groenlandia y tocará algunos lugares del oeste como como Islandia, nuestro país es donde mejor se va a poder ver, especialmente en Galicia donde comenzará a verse hasta seguir por Valencia y terminar en Baleares, donde el sol se pondrá finalmente.

El eclipse total va a poder verse en ocho capitales de provincias como por ejemplo en León. El eclipse se va a producir porque la Luna irá ocultando al sol. El astro primero irá avanzando hacia la gran estrella hasta ir creando un eclipse parcial hasta llegar al total.

PUEDE INTERESARTE El eclipse solar de agosto durará hasta 2 minutos en varios lugares de Galicia: estas son las zonas donde disfrutarlo por más tiempo

Aunque sea un espectáculo digno de contemplar, requiere de algunas medidas de seguridad y no vale utilizar cualquier tipo de gafas, sino que tienen que ser unas específicas que no dañen nuestros ojos. Concretamente se trata de las que poseen un filtro capaz de bloquear más del 99% de la luz solar.

Con este tipo de gafas es seguro contemplar el eclipse, de lo contrario podemos sufrir lesiones graves en la retina que se pueden manifestar con "visión borrosa, distorsionada o una pequeña mancha central", tal y como explica Mireia Jornet, oftalmóloga en el Hospital Universitario Quirón Salud de Barcelona.

PUEDE INTERESARTE Empieza la cuenta atrás para el eclipse solar en España: todo lo que debes saber de este fenómeno que no ocurre desde hace más de 100 años

Hay que llevar las gafas con marca de la Unión Europea y un certificado 'ISO' con la numeración '12312-2' y se deben colocar justo cuando la Luna va cubriendo poco a poco al Sol, porque, aunque no podamos ver la luz del sol, sigue llegando igual para nuestros ojos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y solo nos las podemos quitar en este momento, la totalidad: la luna ha ocultado completamente el sol. Además se debe esperar a quitarlas completamente unos 10 segundos antes de que la Luna vuelva a despejar el Sol. Hasta para grabar el eclipse con un móvil, con una cámara o con un telescopio, también nos hace falta filtro.

"Este filtro es un filtro para telescopio, el mismo material que las gafas, los filtros para cámara o incluso para teléfonos móviles", según explica Nacho Pérez, encargado de divulgación galáctica que incide en la necesidad de ponernos las gafas y los filtros necesarios a los móviles.