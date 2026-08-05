Iria Sebastià Valencia, 05 AGO 2026 - 11:39h.

Los dos detenidos son investigados por maltrato animal y por ignorar las órdenes de las autoridades especializadas

El responsable de los festejos dio la orden a un vecino de neutralizar a tiros al animal en plena madrugada y junto a una urbanización.

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La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por un delito de maltrato animal y otro de prevaricación administrativa por ordenar y abatir a tiros a un toro fugado en Gátova, Valencia. La investigación apunta directamente al director del festejo taurino y a un vecino cazador, quien presuntamente abatió con un rifle de caza a un toro el pasado 18 de julio por la noche, a escasa distancia de una zona habitada, tras la fuga de un grupo de reses bravas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado julio durante la celebración de los tradicionales festejos taurinos (bous al carrer) en el municipio. Durante la suelta, las medidas de contención de recinto colapsaron, permitiendo la huida de seis vacas y un toro hacia la vía pública. Ante la situación de riesgo para los vecinos, la Guardia Civil desplegó de inmediato un amplio operativo por tierra y aire, movilizando a patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes del SEPRONA y la Unidad Aérea de Valencia para acorralar a los animales.

Advertencias ignoradas

En el marco del dispositivo, los agentes localizaron al director del festejo, como autoridad local responsable. Se le urgió a emitir alertas públicas de riesgo y a notificar el incidente a los servicios de emergencias. Del mismo modo, según la Guardia Civil, se le advirtió de manera expresa que el uso de armas de fuego para contener a un animal era algo absolutamente excepcional que requería de autorizaciones expresas y el cumplimiento estricto de protocolos de seguridad.

A pesar de las advertencias de los especialistas, durante la madrugada del 19 de julio el director del festejo mandó a un vecino abatir al toro. Sobre las 04:00 horas, y tras dar una orden directa a un vecino aficionado a la caza, este último se desplazó hasta una urbanización al lado del casco urbano. Armado con un rifle de caza, el cazador abrió fuego contra el astado. Tras recibir un primer impacto, el animal quedó malherido y estático a unos metros; instante en el que recibió un segundo disparo mortal.

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Se salva de la detención

Tras la investigación por parte del Equipo de Investigación del SEPRONA de Valencia, se determinó que la orden se ejecutó sin competencias legales y sin la previa autorización de las autoridades. De momento, el director de las fiestas queda fuera de la detención, pero tanto él como el vecino que atacó a los animales, son investigados y las diligencias han sido puestas a disposición de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Valencia.