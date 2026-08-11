Manuel Pimentel Málaga, 11 AGO 2026 - 18:31h.

La Junta de Andalucía ha recomendado a los ayuntamientos suspender el uso de pirotecnia por la complicada situación con los incendios forestales

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El alto riesgo de incendios que asola al territorio de Andalucía, llegando a nivel extremo en varios puntos de las provincias de Huelva, Sevilla y Málaga ha propiciado que varios municipios andaluces hayan decidido suspender los fuegos artificiales durante este verano.

Ronda, Arenas, Moguer, San Roque o Baeza son solo algunos de los pueblos que se han sumado a la prohibición de usar cohetes durante sus ferias y fiestas patronales, después de que hace unos días hicieran lo mismo varias localidades de la alpujarra de Almería, también en riesgo "muy alto" de incedios forestales.

Recomendación de la Junta

Esta ola de cancelaciones por todo el territorio andaluz llega justo después de que la Junta de Andalucía recomendara a los ayuntamientos no autorizar espectáculos pirotécnicos mientras se mantenga el nivel de riesgo.

Esta recomendación ha sido trasladada por el videpresidente del Gobierno andaluz, Antonio Sanzm que recordaba que la actual campaña de incendios está siendo especialmente complicada, con 11.000 hectáreas más calcinadas y cerca de 90 incendios más que en el mismo periodo del año pasado.

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"El riesgo de incendios es de tal gravedad, que si los ciudadanos desde luego visualizaran las alertas que diariamente estamos recibiendo en materia de incendios, comprenderán que esta decisión está llena de responsabilidad, prudencia y de compromiso por la seguridad y la vida de las personas", trasladaba Sanz.

La lista de pueblos se amplía

Dicho esto, el Ayuntamiento de Baeza (Jaén), que celebra Feria y Fiestas en honor a su Patrona el 15 de agosto, anunciaba la medida de posponer el uso de fuegos artificiales al próximo de noviembre para "garantizar la seguridad de las personas y proteger el entorno", según el concejal de Fiesta del municipio.

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De este modo, el espectáculo pirotécnico se trasladará al 30 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San Andrés, copatrón de la ciudad. Una fecha en la que, además de conmemorarse la festividad del patrón de la localidad, coincidirá con los actos de clausura del 800 aniversario de la Conquista de la ciudad de Baeza.

Por su parte, la provincia de Huelva se sumaba a las recomendaciones de la Junta el municipio de Moguer tras los incendios sufridos recientemente en la comarca. Lo mismo que Palos de la Frontera decidía cancelar el uso de pirotecnia en la celebración de la llegada de la Virgen de los Milagros.

La Feria de Málaga mantendrá los cohetes

En cuanto a la provincia de Málaga, el Ayuntamiento de Ronda, zona que en el mapa se sitúa en riesgo extremo de incendio forestal, decidía eliminar también los cohetes durante el inicio de la Feria y Fiestas de Pedro Romero, como anunciaba este jueves el consistorio en un comunicado. El mismo caso se aplica en el municipio malagueño de Arenas.

En la capital, sin embargo, sí se mantiene en pie el espetáculo previsto de fuegos artificiales durante la Feria de Málaga, que ya se prepara para celebrera sus días grandes a del 15 de agosto al 22 de agosto.