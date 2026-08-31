La periodista Carmela Ríos o el presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix, cuentan que significa para ellos la ciudad

El Príncipe, corazón de la convivencia en Ceuta: "No podemos permitir perjudicar años de amistad"

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Ceuta es territorio español desde hace casi 500 años y una mezcla de culturas que obliga a una convivencia delicada. Un puerto franco y cruce de caminos que vive sus horas y días más difíciles, con una profunda sensación de abandono. Informativos Telecinco ha reunido a algunos rostros de Ceuta para saber qué significa esta ciudad y cómo creen que puede superar este episodio.

"Ceuta es un conglomerado de sentimientos, emociones, colores. Es un sitio muy desconocido, rico", cuenta Carmela Ríos, periodista ceutí. "Pues Ceuta para mí significa esperanza. Todo el mundo está acostumbrado a vivir en un mismo edificio con las cuatro culturas", explica Karim Bulaix, presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta.

"La sociedad de Ceuta tiene un máster en convivencia", opina la periodista Carmela Ríos. Para Pepe Dhanwai, empresario de la ciudad, "somos muy andaluces y muy abiertos de cultura". "Comemos y vivimos igual que ellos. A Ceuta se viene llorando y se va llorando porque aquí se vive muy bien", señala.

"Debemos volver a la conciliación y a la tranquilidad"

"Esto ha roto nuestra seguridad, la convivencia, la paz. Deben retornar los que han entrado de manera ilegal y debemos volver a la conciliación y a la tranquilidad", pide el empresario. "Y esto es una herida en una ciudad que se siente muy española. El ceutí ahora mismo está abatido, está crispado, pero con fuerza y sobre todo muy conscientes de que es la unión lo que va a hacer que esto salga adelante", opina Carmela Ríos.

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"Sin lugar a dudas vamos a salir de esta, vamos a salir más fuertes y con las ideas mucho más claras", añade Karim Bulaix. Entre sus rincones favoritos se encuentra la playa de Calamocarro, con un fuerte navegable en el que poder navegar por él y ver la muralla.