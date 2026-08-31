Gonzalo Barquilla 31 AGO 2026 - 18:59h.

Un trabajador de la estación de servicio Valcarce Rufino relata cómo tranquilizaron al menor olvidado por su padre este domingo

Un padre olvida a su hijo de 10 años en una gasolinera de Cáceres y continúa el viaje más de 100 kilómetros

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Un padre repostó este domingo por la tarde en una estación de servicio de la autovía A-66, a la altura de Aldea del Cano, en Cáceres, y se marchó sin darse cuenta de que su hijo de 10 años se había quedado atrás. El menor permaneció en la gasolinera durante unas dos horas, mientras el vehículo continuaba su trayecto en dirección a Salamanca y recorría unos 140 kilómetros.

En el coche viajaban el padre, un amigo de este y sus dos hijos, de 10 y siete años. Al parar en la estación de servicio Valcarce Rufino, los dos niños se bajaron del vehículo. Pero cuando los adultos se disponían a retomar la marcha, no se percataron de que el mayor no había vuelto a subir.

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"El padre del pequeño se paró a repostar. De copiloto iba un amigo del padre y atrás iban los niños. Cuando se bajó uno, se bajó el otro, pero los adultos no se enteraron. Entonces, uno se quedó fuera y se marcharon", ha explicado este lunes a la web de 'Informativos Telecinco' uno de los trabajadores de la gasolinera cacereña.

El menor fue atendido por los trabajadores de la estación de servicio, por una señora y un guardia civil

Todo ocurrió sobre las 20:30 horas de este pasado 30 de agosto. El niño se quedó en el lugar sin saber qué hacer. "Yo estaba trabajando y, cuando salí a la terraza, vi al menor totalmente desesperado y llorando junto a una señora que estaba intentando tranquilizarle", comenta el empleado. "Estaba muy asustado y todos decidimos asistirle", añade.

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La situación pudo encauzarse cuando poco después llegó a la estación de servicio un guardia civil junto a su mujer y sus hijos. Los trabajadores le explicaron lo ocurrido y el agente ayudó a localizar al padre, que ya había continuado su trayecto por la A-66. "Hablamos con él y hubo una gran eficiencia para localizar al hombre", señala el trabajador, que destaca que el menor, pese al miedo inicial, consiguió mantener la calma. "El chaval tiene 10 años y, aunque estaba asustado, luego mantuvo la compostura. Cuando llegó el guardia civil con su familia se quedó tranquilo".

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Mientras tanto, el padre había continuado en dirección norte. La Guardia Civil consiguió localizarlo finalmente en la A-66, a la altura de Hervás. El vehículo del hombre fue "detenido" y el progenitor dio la vuelta para regresar a la estación de servicio. Los trabajadores de la gasolinera también trataron de localizar a la madre del menor a través de las redes sociales y, según explica el empleado consultado, creen que "también alertó al padre".

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Finalmente, el hombre regresó a la gasolinera y pudo reencontrarse con su hijo sobre las 23:00 horas. Todo terminó sin consecuencias para el menor, aunque las horas que permaneció esperando fueron especialmente angustiosas.

"Aquí pasamos un mal rato, fue complicado. Llevo cinco años trabajando aquí y nunca había visto esto", cuenta el trabajador. "Al final ha quedado todo en un susto, pero pobrecillo. El niño estuvo desesperado aquí durante unas dos horas", sentencia.

La rápida intervención del personal de la gasolinera y de las autoridades permitió resolver la situación del menor. Todo, en unos días en los que se multiplican los viajes por carretera y, con ellos, las paradas para repostar.