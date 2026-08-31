Silvia Rojas, fiscal jefe de Ceuta, denuncia la falta de medios para trabajar en la identificación de menores en Ceuta y sacarlos de la calle

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Cada inmigrante que ha cruzado la frontera hasta Ceuta tiene una historia. Muchos proceden de Marruecos o del África subsahariana, pero el asunto más delicado es siempre el de los menores. Hay miles y miles y Marruecos no ofrece cooperación para repatriarlos.

"Estamos en el camino de que si no nos ayudan, verdaderamente una catástrofe", reclama Silvia Rojas, fiscal jefe de Ceuta. Aseguran que necesitan medios para afiliar y sacar de la calle a los niños. "Hay que asistirlos, hay que darles educación, hay que atenderlos", señala.

La labor es titánica. Los ocho fiscales de Ceuta, con otros tres de apoyo, deben identificar uno a uno a cada niño, entrevistarlos, comunicarse con Marruecos y hacer un informe. "Si en lugar de haber cinco funcionarios se duplican o se triplican, podrían ser hasta 500 los expedientes que pudiéramos sacar en un mes. Es cuestión de medios", sentencia la fiscal.

"Ninguno dice 'quiero encontrar a mi hijo, quiero encontrarlo para saber dónde está, pero no que me lo devuelvan'"

También hay que averiguar si es posible reagruparlos con sus familias. "Ninguno dice 'quiero encontrar a mi hijo, quiero encontrarlo para saber dónde está, pero no que me lo devuelvan', sino que me lo cuidéis", explica.

Y Marruecos, ante las peticiones judiciales de Ceuta, no responde. "Nunca en la historia ha sucedido que Marruecos haya contestado de forma escrita a esa información que necesitamos sobre la situación familiar del menor", relata.

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La fiscal asegura que se trata de un proceso puede demorarse meses. "No se puede en un país democrático lanzarlos al mar". Por eso es vital trasladarlos a la península para "que otras comunidades se hagan cargo" y apunta: "Esto no es incompatible con el retorno de los menores a su país de origen".

"Somos humanos, cuando ves a los niños pequeños sufrir se te parte el alma"

En Ceuta malviven, están tirados en la calle. Como Ryan, de 13 años. "Quiero estudiar para mejorar mi vida y ayudar a mis padres", cuenta. Y hay niños mucho más pequeños, como una niña de tres años. "Se la llevó la corriente, ella era la niña y casi mueren", cuenta un vecino.

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Es una realidad que apenas deja dormir a la fiscal jefe de Ceuta. "Porque esta situación, en fin, me afecta también", reconoce emocionada ante el mayor drama migratorio de los últimos años en Europa.