Agencia EFE 09 SEP 2026 - 12:55h.

La petición del sindicato Semaf llega después de la retirada de la circulación de dos de estos trenes al detectar nuevas marcas en los 'bogies'

A pesar de que Renfe ya ha intensificado los controles preventivos y duplicado la frecuencia de las inspecciones, los maquinistas consideran estas medidas insuficientes

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El sindicato de maquinistas Semaf ha reclamado a Renfe que se reduzca la velocidad máxima de los trenes Avril de ancho fijo de la serie S106 de Talgo para evitar "la degradación acelerada" del material y garantizar la integridad física de este.

La petición se produce después de detectar nuevas marcas en los 'bogies', las estructuras que facilitan su adaptación a las curvas y el cambio de vías, de dos de estos trenes, los cuales fueron retirados de la circulación en la última semana de agosto, explica Semaf en un comunicado.

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Los maquinistas consideran insuficientes las medidas tomadas por Renfe

Después de que Semaf comunicara estas irregularidades a la Inspección de Trabajo, Renfe ha intensificado los controles preventivos a través de inspecciones con partículas magnéticas. También ha duplicado la frecuencia de las inspecciones, unas medidas que los maquinistas valoran, pero creen insuficientes.

Durante las parametrizaciones que se llevaron a cabo tras la retirada de estos vehículos de la circulación, los grupos de trabajo explicaron que "esta grave degradación (de los 'bogies') está estrechamente ligada a los fuertes movimientos y al comportamiento anómalo que presenta el material cuando circula a altas velocidades".

Este comportamiento es el que seguramente está llegando a provocar las fisuras en los "bogies" de las cabezas motrices, añaden. Los maquinistas insisten así "en la urgencia de adoptar acciones adicionales".

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Semaf también ha pedido parametrizar los trenes de esta serie en el corredor de Levante para monitorizar su comportamiento, de forma similar a como se hizo en la Línea 050, y compararlo con el comportamiento de otras unidades.