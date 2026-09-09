El guiño de la familia real de Suecia a Harald V

Este miércoles, 9 de septiembre, la ciudadanía noruega y numerosos miembros de casas reales dan el último adiós al padre de Haakon VIII recorriendo las calles de Oslo
Así será el funeral del rey Harald de Noruega que reunirá a numerosos 'royals': procesión por Oslo y con la presencia de Marius Borg
Este miércoles, 9 de septiembre, Noruega despide al rey Harald V 12 días después de su muerte a los 89 años con un gran funeral de Estado. El acto comienza a las 12:00 horas y está encabezado por la familia real noruega al completo: el rey Haakon VIII, la reina Mette-Marit, la princesa heredera Ingrid Alexandra, la reina Sonja, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Marta Luisa. Incluso Marius Borg, el hijo de la reina fruto de una relación anterior condenado a cuatro años de prisión, forma parte del acto.
Asimismo, miles de ciudadanos noruegos y miembros de casa reales y jefes de Estado de decenas de países se han desplazado ya hasta Oslo para decir 'adiós' al que fue monarca de Noruega durante 35 años. Entre otros, los reyes de España Felipe, Letizia y la reina Sofía; el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Reino Unido; Federico y Mary de Dinamarca; Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia acompañados de sus hijos; y Guillermo y Máxima de Holanda junto a la princesa heredera Amalia de Holanda o la princesa Beatriz.
También están presentes Felipe y Matilde de Bélgica; Guillermo de Luxembugo y la gran duquesa Estefanía junto al gran duque Enrique; el príncipe Akishino y la princesa Kiko de Japón; Ana María de Grecia y Kiril de Bulgaria; Alberto de Mónaco, Alois y Sofía de Liechtenstein o el rey Abdalá II de Jordania.
Momentos clave
Momentos clave del gran funeral del rey Harald V
- A las 12:00 h el féretro del rey abandonará el Palacio Real de Oslo para iniciar su recorrido hasta la catedral en una procesión solemne.
- Sobre las 13:00 h arrancará la ceremonia religiosa en la catedral de Oslo, presidida por Olav Fykse Tveit, presidente de la Conferencia de Obispos de la Iglesia de Noruega, y contará también con la participación de Sunniva Gylver, obispa de Oslo. En ese contexto se producirá uno de los momentos más simbólicos: todo el país guardará un minuto de silencio.
- Tras la misa tendrá lugar una ceremonia privada reservada para la familia real noruega y a los invitados reales extranjeros. Será entonces cuando Harald V encuentre su descanso definitivo: el féretro será depositado en la cripta de la iglesia del castillo de Akershus, donde ya se encuentran los sarcófagos de otros miembros de la historia de la monarquía noruega: el rey Haakon VII, la reina Maud, el rey Olav V y la princesa heredera Märtha.
- El último acto previsto será una recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real. Ahí acudirán representantes del Estado noruego, jefes de Estado extranjeros, miembros de distintas familias reales y familiares del fallecido monarca
El guiño de la familia real de Suecia a Harald V
La Casa Real de Suecia ha querido rendir homenaje al rey Harald de Noruega a través de sus redes sociales con motivo de su funeral.
Al ritmo de 'Yes, we love', interpretada con trompeta, han mostrado imágenes de las numerosas visitas y encuentros del soberano noruego con los miembros de la familia real sueca.
El rey Carlos Gustavo, la reina Silvia, la princesa heredera Victoria -ahijada de Harald V-, y la princesa Magdalena son algunos de los miembros de la realeza sueca que se han desplazado a Oslo este miércoles para asistir a su último 'adiós'.
Momentos clave del gran funeral del rey Harald V
- A las 12:00 h el féretro del rey abandonará el Palacio Real de Oslo para iniciar su recorrido hasta la catedral en una procesión solemne.
- Sobre las 13:00 h arrancará la ceremonia religiosa en la catedral de Oslo, presidida por Olav Fykse Tveit, presidente de la Conferencia de Obispos de la Iglesia de Noruega, y contará también con la participación de Sunniva Gylver, obispa de Oslo. En ese contexto se producirá uno de los momentos más simbólicos: todo el país guardará un minuto de silencio.
- Tras la misa tendrá lugar una ceremonia privada reservada para la familia real noruega y a los invitados reales extranjeros. Será entonces cuando Harald V encuentre su descanso definitivo: el féretro será depositado en la cripta de la iglesia del castillo de Akershus, donde ya se encuentran los sarcófagos de otros miembros de la historia de la monarquía noruega: el rey Haakon VII, la reina Maud, el rey Olav V y la princesa heredera Märtha.
- El último acto previsto será una recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real. Ahí acudirán representantes del Estado noruego, jefes de Estado extranjeros, miembros de distintas familias reales y familiares del fallecido monarca
Los ciudadanos noruegos ya están en las calles para coger sitio
El programa del funeral arrancará a las 12:00 horas cuando el féretro de Harald V abandone el Palacio Real para iniciar su recorrido hasta la catedral. Por eso, muchos ciudadanos han madrugado para coger sitio y despedir al que fue su soberano durante 35 años.
Marius Borg asistirá al funeral, aunque se encuentra en arresto domiciliario
La excepción concedida a Marius Borg para el funeral del rey Harald: qué es el permiso especial que le permite acudir pese a su arresto
La asistencia de Marius Borg al funeral del rey Harald V es uno de los temas más sonados que rodea a la gran despedida del soberano noruego. Y es que se trata de una circunstancia excepcional. El hijo de la reina Mette-Marit se encuentra bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica mientras recurre su condena a cuatro años de prisión. Aun así, la Justicia noruega le ha permitido salir temporalmente para participar en las ceremonias de despedida de quien fue su abuelo político y una figura muy cercana para él.Ir a la noticia
Miembros de casas reales como Felipe VI y Letizia que se personan en Oslo
Varios 'royals' se desplazaron este pasado martes al Grand Hotel de Oslo, situado en el centro de la ciudad y a unos 500 metros del Palacio Real.
Los reyes Felipe VI y Letizia, así como la princesa Victoria de Suecia, se dejaron ver llegando al alojamiento en un autobús, mientras que otros como los emperadores de Japón han acudido en coche. Desde allí se trasladarán hasta la Catedral de Oslo, donde comenzará el recorrido junto al féretro de Harald V.
Comienzan los preparativos en las calles de Oslo
La policía marcha antes de que el féretro del rey Harald V de Noruega sea trasladado del Palacio a la catedral de Oslo para el funeral.
Los momentos clave del funeral de Estado de Harald V
La Casa Real noruega ya ha desvelado cómo será la jornada, desde la salida del féretro del Palacio Real hasta su entierro en la cripta de la iglesia del castillo de Akershus, donde descansan otros miembros de la familia real del país.