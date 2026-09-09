El guiño de la familia real de Suecia a Harald V

Este miércoles, 9 de septiembre, la ciudadanía noruega y numerosos miembros de casas reales dan el último adiós al padre de Haakon VIII recorriendo las calles de Oslo

Así será el funeral del rey Harald de Noruega que reunirá a numerosos 'royals': procesión por Oslo y con la presencia de Marius Borg

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Este miércoles, 9 de septiembre, Noruega despide al rey Harald V 12 días después de su muerte a los 89 años con un gran funeral de Estado. El acto comienza a las 12:00 horas y está encabezado por la familia real noruega al completo: el rey Haakon VIII, la reina Mette-Marit, la princesa heredera Ingrid Alexandra, la reina Sonja, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Marta Luisa. Incluso Marius Borg, el hijo de la reina fruto de una relación anterior condenado a cuatro años de prisión, forma parte del acto.

Asimismo, miles de ciudadanos noruegos y miembros de casa reales y jefes de Estado de decenas de países se han desplazado ya hasta Oslo para decir 'adiós' al que fue monarca de Noruega durante 35 años. Entre otros, los reyes de España Felipe, Letizia y la reina Sofía; el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Reino Unido; Federico y Mary de Dinamarca; Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia acompañados de sus hijos; y Guillermo y Máxima de Holanda junto a la princesa heredera Amalia de Holanda o la princesa Beatriz.

También están presentes Felipe y Matilde de Bélgica; Guillermo de Luxembugo y la gran duquesa Estefanía junto al gran duque Enrique; el príncipe Akishino y la princesa Kiko de Japón; Ana María de Grecia y Kiril de Bulgaria; Alberto de Mónaco, Alois y Sofía de Liechtenstein o el rey Abdalá II de Jordania.