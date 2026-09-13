La Policía Nacional está procediendo al traslado de cientos de migrantes que permanecían durmiendo en la calle a una nueva ubicación en Ceuta

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La Policía Nacional está procediendo esta mañana al traslado de cientos de migrantes que permanecían durmiendo en la calle a una nueva ubicación formada por varias carpas con la intención de evitar que continúen durmiendo a la intemperie.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el traslado se está produciendo desde primeras horas de esta mañana desde el emplazamiento de Loma Colmenar hacia unas carpas que han sido habilitadas junto a la antigua prisión de Los Rosales.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado que la "operación humanitaria" para ubicar en un nuevo recurso temporal afecta a 864 personas que se encontraban en las inmediaciones del embolsamiento en Loma Colmenar.

La ministra Elma Saiz coordina el operativo de traslado

La ministra, Elma Saiz, que se encuentra en Ceuta desde el jueves, y la autoridad funcional, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han coordinado el operativo.

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Estas personas han sido trasladadas, de manera voluntaria, sin incidencias, gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Nuevo dispositivo temporal, en el barrio de Los Rosales

El dispositivo temporal está ubicado en el barrio de Los Rosales, en una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda. El Ministerio trabaja también para la acogida, a la mayor brevedad, de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.

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Con esta apertura, son 4.300 las plazas habilitadas

Con la apertura de hoy son alrededor de 4.300 las plazas habilitadas ya y, en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales, según el departamento ministerial.

El objetivo del Gobierno es continuar trabajando para garantizar que las personas que permanecen en la vía pública puedan ser atendidas en dispositivos temporales adecuados, al tiempo que permiten facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes para dar la respuesta que corresponde en cada caso, según lo establecido legalmente.

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Momentos de incertidumbre entre los migrantes durante el traslado

El desplazamiento de los migrantes ha provocado momentos de incertidumbre entre el colectivo de personas que permanecían en Loma Colmenar a la espera de lograr alguna plaza en el interior del emplazamiento situado en esta zona.

La confusión se ha producido ya que los migrantes pensaban que iban a ser trasladados a Marruecos en lugar de a un nuevo espacio de acogida.