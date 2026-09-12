Ambas fueron fotografiadas besándose en las gradas de un partido de semifinales del Abierto de Estados Unidos en Nueva York

La cantante catalana y la modelo llevan meses siendo fotografiadas juntas en distintos lugares

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Nueva YorkLa cantante Rosalía y la modelo francesa Loli Bahia no han tenido reparos en demostrar su amor con su primer beso en público mientras disfrutaban de un partido de semifinales del Abierto de Estados Unidos en Nueva York, donde ambas fueron fotografiadas besándose en las gradas.

La cantante catalana y la modelo, que llevan meses siendo fotografiadas juntas en distintos lugares, acudieron el jueves al partido de tenis entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina.

Rienda suelta a su amor

A finales del año pasado comenzaron los rumores de la relación entre la cantante y la modelo, y desde entonces se les ha visto juntas en ciudades como Río de Janeiro, París, Madrid, Sicilia y Nueva York. En abril, Rosalía protagonizó además un efusivo abrazo con Bahia durante uno de sus conciertos en Ámsterdam.

La cantante también le ha dedicado canciones y mensajes, mientras que ambas han ido haciendo cada vez más visibles sus muestras de afecto en público.

Pero no ha sido hasta ahora que dieron rienda a su amor. La pareja, que lucía muy relajada, estaba acompañada de la actriz Alexa Demie, de la serie ‘Euphoria’.

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Bahia, de 23 años, comenzó su carrera como modelo a los 17, cuando debutó en la pasarela de Louis Vuitton para la colección otoño-invierno 2020-2021. Desde entonces ha desfilado para algunas de las principales firmas internacionales, entre ellas Chanel, Saint Laurent, Max Mara y Prada