Puri Ruiz 13 SEP 2026 - 08:00h.

Entre su salario como jugador, lo que percibe por publicidad, su sociedad y otros ingresos secundarios, el extremeño está amasando una pequeña fortuna que gestiona con disciplina

Pedro Porro: por qué eligió el Girona antes que el Real Madrid y cuál fue su implicación en el escándalo más viral del fútbol portugués

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El 13 de septiembre ha cumplido 27 años, se encuentra en el punto más dulce de su carrera, viene de ganar un Mundial y, por si fuera poco, va a contraer matrimonio con María Hurtado, la madre de su, de momento, único hijo. Pedro Porro vive un momento extraordinario y se ha convertido sin duda en uno de los nombres (y de los personajes) de este verano; desde sus inicios en su Don Benito natal hasta hoy, el extremeño ha sabido construir un considerable patrimonio que está gestionando con la ayuda, incluso, de miembros de su familia.

Don Benito: cuna del futbolista y sede de su empresa inmobiliaria

“He tenido una infancia difícil por el tema financiero”, declaraba el futbolista al diario ‘ABC’; “en casa hemos sufrido mucho económicamente”. Sabemos de Pedro Porro cómo sus padres tenían que trabajar tanto que quien se ocupaba de traerlo y llevarlo a los entrenamientos era su abuelo materno. Su madre trabajaba en un supermercado; su padre, “en lo que iba saliendo”. De ahí que sus abuelos fueran quienes se encargaron de su crianza.

Aquel Don Benito en el que nació y dio sus primeras patadas al balón es hoy la sede de una de las patas de su patrimonio, PP23 Inversiones SL. Invertir en el ladrillo es una práctica habitual entre los futbolistas de élite, tal como señala el medio económico ‘Forbes’, y Pedro no es una excepción. PP23 se dedica al arrendamiento, compraventa y otro tipo de operaciones inmobiliarias, y la sociedad la administra el propio jugador junto a su madre, Eva María Sauceda.

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Después están los ingresos por publicidad. En el caso de Pedro, la marca patrocinadora que hay detrás es la firma de ropa deportiva Under Armour. Dicha firma también ha ‘fichado’ a otros futbolistas como Rüdiger, del Real Madrid, o Fermín López, del FC Barcelona, que son, junto a Porro, sus principales embajadores. Esto, sumado a sus derechos de imagen como jugador del Tottenham Hotspur, le procura una suma que no se conoce con precisión pero que, según el medio especializado en finanzas ‘Bleap’ se situaría, en el caso de este jugador, en una horquilla entre los 100.000 y los 400.000 euros anuales. Under Armour es solo el principal de sus patrocinios, ya que a esto deberíamos sumar colaboraciones pagadas en redes sociales que pueden oscilar entre 50.000 y 150.000 euros extra por ingresos complementarios. Poco a poco, y con su creciente fama, aumenta también su porfolio de espónsores.

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El fútbol, su principal fuente de ingresos

Pero no podemos obviar que la fuente de ingresos más importante de Pedro procede de su salario como futbolista. Su ficha anual con los Spurs está en unos 7,2 millones de euros, y tiene contrato hasta 2031. 'Líder actual', un medio digital especializado en información financiera, aporta un dato interesante: el jugador se embolsa más de 131.000 euros a la semana. Bwin señala, además, que cada jugador de la Selección Española se ha llevado a casa entre 750.000 y 865.000 euros por ganar el Mundial.

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Su rendimiento como futbolista, sumado a las inversiones inmobiliarias y demás ingresos considerados secundarios, han hecho que actualmente tenga un patrimonio actual estimado de entre 9 y 14 millones de euros: esto, sin tener en cuenta que le quedan, como mínimo, seis u ocho años jugando al máximo nivel, lo que salvo catástrofe lo harían aumentar considerablemente.