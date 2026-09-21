"La gente no es consciente del daño que hace cuando deja que el depósito baje del 20%." avisa Antonio, un mecánico de barrio con más de 30 años de experiencia

Un mecánico explica el error más común al arrancar el coche en frío: “Le haces más daño del que crees”

Compartir







Hay un pequeño gesto cotidiano al que la mayoría de los conductores españoles ha entregado durante décadas más confianza de la que se merece: apurar el depósito hasta que se ilumina el testigo de reserva, con la sensación de estar haciendo lo mejor para tu bolsillo y el coche.

Sin embargo, haciendo esto, se pasa por alto un cálculo silencioso que los mecánicos llevan años intentando trasladar sin demasiado éxito al conductor medio: el precio real de esa aparente frugalidad no se descuenta en el ticket de la gasolinera, sino en el propio motor del vehículo, en forma de daños acumulados que solo son visibles cuando ya es tarde. La regla debería ser no dejar caer nunca el nivel por debajo del veinte por ciento de la capacidad total del depósito.

PUEDE INTERESARTE Un mecánico muestra la señal que delata que una batería está a punto de fallar

Lo deja claro Antonio, un mecánico de barrio madrileño de cincuenta y dos años, que cuenta con más de tres décadas de oficio al frente de su propio taller. Su advertencia es breve y sin adornos: "La gente no es consciente del daño que hace cuando deja que el depósito baje del 20%." Esta afirmación se basa en una cadena de tres consecuencias mecánicas concretas que se activan simultáneamente cada vez que el nivel de combustible desciende por debajo de esa franja crítica.

La bomba de combustible, que se encuentra sumergida dentro del propio depósito, utiliza el combustible que la rodea como refrigerante y como lubricante. Ese diseño, contraintuitivo para el conductor medio, tiene una razón de eficiencia térmica: la bomba desarrolla calor durante su funcionamiento continuo y el líquido en el que está inmersa disipa ese calor y protege sus juntas de estanqueidad. Cuando el nivel de combustible cae y la bomba queda parcialmente expuesta, ese sistema de refrigeración deja de funcionar en las condiciones para las que fue diseñado, la temperatura sube por encima del umbral operativo, las juntas envejecen a marchas forzadas y, con el tiempo, la bomba se avería. La sustitución de esta pieza no es una operación menor. Cambiarla cuesta entre trescientos y ochocientos euros, dependiendo del modelo del vehículo, y en algunos casos puede superar los mil euros con la mano de obra incluida. Con el paso del tiempo, en el fondo del depósito se van acumulando sedimentos. En condiciones normales, esa capa permanece intacta en el fondo del depósito, sin interferir con el circuito de alimentación, porque la bomba aspira desde una zona superior. Cuando el nivel baja de forma sostenida por debajo de cierto umbral, la aspiración empieza a tirar precisamente de esa zona sucia, y ese cóctel de impurezas entra en el filtro de combustible, en los inyectores y, en los casos peores, en la propia cámara de combustión. El resultado más benigno es la obstrucción del filtro, mientras que el más grave sería el deterioro de los inyectores, cuya limpieza o sustitución añade un coste sensible a la reparación. Un depósito que se mantiene habitualmente con poco combustible ofrece mucho espacio interior a la humedad ambiental, que se cuela por el respiradero. Con los cambios térmicos característicos del ciclo día-noche, esa humedad se condensa en las paredes internas del depósito, se acumula en el fondo por diferencia de densidad y, si no se detecta a tiempo, termina llegando al circuito de combustible. La consecuencia mecánica en un motor diésel puede ser especialmente cara: los inyectores modernos, precisos y sensibles, no toleran bien la presencia de agua en el circuito y su reparación entra en la escala de varios cientos de euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El mito del ahorro que no ahorra

Contra la intuición popular, apurar el depósito no reduce el consumo. El peso del combustible influye marginalmente en el consumo total, dominado por otros factores muy superiores. Aplazar el repostaje solo pospone el gasto, sin recortarlo. Y lo pospone a costa de exponer al motor a los tres riesgos descritos, ninguno de los cuales tiene un correlato visual claro en el momento en que se está produciendo.

En resumidas cuentas, no se debe esperar al testigo de reserva. Repostar cuando el indicador desciende hasta aproximadamente un cuarto del depósito evita la exposición prolongada al riesgo y elimina, de paso, la ansiedad de calcular los cincuenta o cien kilómetros de autonomía que suele restar el vehículo tras la aparición del piloto luminoso. Es un pequeño gesto sin coste, incorporado a la rutina como una decisión automática, que ahorra en el largo plazo mucho más de lo que la aparente disciplina del apurado pretendía economizar.