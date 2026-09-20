Numerosos homenajes se concentran en distintos puntos de Morelos por su asesinato

‘El Trompas’ se enfrenta a una posible pena de 70 años de prisión por el asesinato de Claudia Tacoronte: México pedirá la pena máxima por feminicidio

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Se cumple una semana del feminicidio de la española Claudia Tacoronte en el estado de Morelos (México). Numerosos homenajes se concentran en distintos puntos de la zona mientras los estudiantes piden más seguridad y mejores protocolos para que no se vuelva a repetir una tragedia como la acontecida.

En Cuernavaca, la organización Resistencia Estudiantil de la Universidad Autónoma de Morelos exige justicia y más seguridad por su asesinato. Los mismos estudiantes denunciaban hace unos días que no hay buenas condiciones para recibir a los estudiantes extranjeros porque no hay un protocolo que les haga conocer el estado.

La familia de Claudia, indignada con la organización del intercambio

El ataque se produjo cuando Claudia salió a fumar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal que se celebraba en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se veía a Claudia en el suelo mientras pasaban los minutos. El periodista se desesperó porque los teléfonos de Emergencia no respondían y la ambulancia no llegaba. "¡Por favor, tenemos una persona herida!", suplicó el reportero en su llamada. "La atacaron, se encuentra en un estado muy feo", advirtió el testigo.

Lara Tacoronte, la hermana de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR), cuestionó "por qué le asignaron" ese destino y mostró su "enfado" y el de sus padres en torno a la organización del intercambio.