Antonia, malagueña de 52 años, rezó a El Cautivo y La Virgen de la Candelaria ante una operación para extirparle un tumor cerca del corazón.

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"Le pedí al Cautivo que saliera bien". Fue el rezo de Antonia, malagueña de 52 años ante una operación para extirparle un tumor cerca del corazón. Una operación casi a vida o muerte que necesitó más de una docena de profesionales para llevarla acabo, según ha informado el diario Sur.

Ella solo pensaba en su hijo de 18 años. Y parece que el rezo ayudó a que todo saliera bien. No era fácil. En Hospital Regional Universitario de Málaga (HRUM) le extirparan el pasado 25 de junio un tumor gigante, de 11 centímetros, del tamaño de un pomelo o de un puño cerrado, muy cercano al corazón. Tan cercano que cualquier minúsculo error podría haber causado un desenlace fatal. Cuesta imaginar la presión que vivieron los médicos, sus salvadores.

Tras retirar el tumor, el otro gran reto que quedaba era reconstruir la zona afectada manteniendo la anatomía y la función del corazón. Lo lograron.

Una revisión que salvó su vida

Antonio reconoce que no era de cuidarse mucho ni hacerse revisiones. Todo hasta que la vida le dio un duro golpe. La muerte de su hermana por un cáncer de mama. Desde ese momento, pensó que tenía que cuidarse y hacerse revisiones. Y en una de ellas es cuando llegó otro golpe. Fue a un ginecólogo privado y este le vio algo delante de la vejiga. Le aconsejó que se hiciera un TAC en la privada, una prueba en la que fueron localizados tres tumores, dos en la pelvis y uno en el corazón. El último no podía esperar más, había que operar. Y de urgencia.

La suerte era que los tumores fueran benignos, pero la zona era lo complicado. El jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular, Enrique Ruiz, ha destacado que “este tipo de casos exige una planificación muy precisa y una coordinación estrecha entre todos los profesionales implicados".

Por su parte, el cirujano cardiovascular Esteban Sarria ha explicado que “el principal reto durante la intervención era conseguir la extirpación completa de una masa de gran tamaño que estaba muy próxima a estructuras esenciales del corazón y vascularizada por vasos procedentes de las arterias coronarias”. En este sentido, ha señalado que “la cirugía ha requerido una disección especialmente cuidadosa para preservar el tejido cardiaco sano y, tras retirar el tumor, reconstruir la zona afectada manteniendo la anatomía y la función del corazón”.

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Los tumores cardiacos son patologías poco frecuentes y resulta aún más excepcional que alcancen dimensiones como las observadas en este caso. Aunque pueden desarrollarse en distintas zonas del corazón, su crecimiento puede llegar a afectar a las estructuras cercanas y comprometer su funcionamiento.

El Cautivo parece que escuchó a Antonia, que ahora se recupera sin síntomas evidentes. Ahora sigue debiendo una visita tanto al Cautivo como a La Virgen de Candelaria. Y también el agradecimiento infinito a más de una decena de profesionales, entre cirujanos cardiovasculares, anestesistas, profesionales de perfusión y enfermeras, que lograron salvarle la vida.

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El Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Regional Universitario de Málaga, puntero

El Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Regional Universitario de Málaga inició su actividad en 1980 y desde entonces ha realizado más de 10.500 intervenciones cardiacas mayores en pacientes adultos con circulación extracorpórea. Su actividad incluye también cirugía cardiaca sin circulación extracorpórea, cirugía vascular, electroestimulación y cirugía cardiaca infantil.

El servicio fue pionero en Andalucía en el tratamiento endovascular de los aneurismas aórticos y realiza actualmente más de 70 procedimientos de este tipo cada año. Asimismo, es referente provincial para la instauración de terapia ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) y el transporte de pacientes adultos críticos que necesitan este soporte.

El Hospital Regional Universitario de Málaga es, además, uno de los tres centros de referencia nacional CSUR para la atención y el transporte de pacientes pediátricos que precisan ECMO. Desde la puesta en marcha de esta terapia en 2014, el equipo ha atendido a menores procedentes de Málaga y de otras provincias como Badajoz, Huelva, Jaén, Almería y Granada.