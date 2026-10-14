Pendientes de su evolución durante estos días en el Hospital Gemelli de Roma, el foco está puesto en el tratamiento que el pontífice debe seguir y si su agenda se verá afectada

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, también tiene cáncer: “Seguimos rezando y mantenemos el ánimo por los dos”

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RomaEl papa León XIV tiene cáncer de pulmón. Lo ha confirmado El Vaticano después de la operación a la que fue sometido ayer en el Hospital Gemelli de Roma, en la que se le extirpó un nódulo pulmonar. La operación transcurrió bien y han conseguido extraerle el tejido canceroso por completo, por lo que no se contempla por el momento que necesite un tratamiento de quimioterapia.

El nódulo, concretamente, fue detectado por los médicos durante una visita rutinaria. Estaba muy localizado en un pulmón y, afortunadamente, en una fase inicial, como explicó el propio pontífice el pasado domingo.

El papa León XIV descansa en el Hospital Gemelli tras extirparle un nódulo pulmonar

El Vaticano ha asegurado que la intervención médica se ha desarrollado de manera positiva, en los tiempos y en las formas previstas, y ahora el romano pontífice se encuentra descansando en la décima planta del Hospital Gemelli, donde ha pasado una “noche tranquila” y se espera que tendrá que permanecer durante alrededor de una semana ingresado.

Antes, durante y después de su operación, los fieles no han dejado de rezar por el santo padre, preocupados por su estado de salud y deseando su pronta recuperación.

“Estamos muy tristes por su salud”. “Esperamos que todo vaya bien”, han repetido estos dos días, desde que el propio León XIV comunicase su situación: “Los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito al pulmón”, dijo.

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Ahora, tras ser operado con éxito tras una cirugía de 90 minutos, y con los médicos confirmando el cáncer de pulmón, el pontífice descansa en el hospital, donde también han estado grupos de fieles entre oraciones para su recuperación.

La agenda del pontífice tras diagnosticarle cáncer de pulmón

Ahora, pendientes de su evolución durante estos días, el foco está puesto en el tratamiento que el pontífice debe seguir y si su agenda se verá afectada.

La decisión, a ese respecto, afecta especialmente a la gira por Sudamérica, con los fieles latinoamericanos expectantes y deseosos de que se recupere para poder verle.

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“Cuando el anunció que venía a Perú es como cuando viene un familiar de vuelta a casa y te emocionas”, decía un ciudadano peruano ante nuestras cámaras.

León XIV, además, irá también a Uruguay y Argentina, donde igualmente le esperan con entusiasmo: “Ojalá que esto no se suspenda”, reiteran los fieles.

Serán en total 10 ciudades en 12 días en un viaje que podría posponerse o modificarse porque, ahora mismo, lo importante, concuerdan todos, es el estado de salud del pontífice.