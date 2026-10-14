Qué es el mieloma múltiple, el cáncer 'incurable' que padece Louis Prevost, el hermano mayor del papa León XIV

Candela Hornero Madrid, 14 OCT 2026 - 14:10h.

El hermano mayor del papa padece mieloma múltiple desde 2017 y ha sufrido una recaída hace tres meses, aunque esta información no ha sido pública hasta ahora, cuando León XIV ha sido operado por un cáncer de pulmón

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, también tiene cáncer: “Seguimos rezando y mantenemos el ánimo por los dos”

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El hermano mayor del papa León XIV, Louis Prevost, padece mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea que le fue diagnosticado en 2017. Su esposa, Deborah Prevost, ha revelado en una entrevista con la cadena estadounidense CBS News que ha recaído hace tres meses y que actualmente participa en un ensayo clínico en un hospital de Florida.

La noticia se conoce pocas horas después de que trascendiera que el pontífice, de 71 años, padece un adenocarcinoma pulmonar. Según la información difundida, el papa fue intervenido en el Hospital Gemelli de Roma para extirparle un nódulo del pulmón derecho.

¿Qué es el mieloma múltiple?

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico que se origina en las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco encargado de producir anticuerpos para combatir las infecciones. Estas células se encuentran en la médula ósea, el tejido del interior de los huesos donde se producen las células sanguíneas.

Cuando aparece la enfermedad, las células plasmáticas malignas se multiplican de forma descontrolada y pueden acumularse generalmente en la médula ósea. Además, producen una proteína anómala que puede interferir en el funcionamiento del organismo y contribuir a provocar distintas complicaciones.

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Se trata de una enfermedad que, por lo general, se considera incurable con los tratamientos actuales, aunque existen terapias que permiten controlarla durante periodos prolongados. La investigación oncológica ha ampliado las opciones disponibles y ha mejorado el pronóstico de muchos pacientes y en algunos casos se llega a hablar de cura. Sin embargo, es frecuente que la enfermedad reaparezca después de un periodo de respuesta al tratamiento, por lo que puede requerir nuevas líneas terapéuticas. Se diagnostica principalmente en personas de edad avanzada, aunque también puede aparecer en adultos más jóvenes.

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¿Cuáles son los síntomas del mieloma múltiple?

Las manifestaciones de este cáncer pueden variar de un paciente a otro. En algunas personas, la enfermedad no provoca síntomas al principio y se detecta a partir de una analítica realizada por otro motivo. En otras, las primeras señales pueden confundirse con las de otras enfermedades, lo que puede dificultar su identificación.

Entre los síntomas y complicaciones más frecuentes se encuentran:

Dolor y lesiones óseas : especialmente en la espalda y las costillas. La enfermedad puede debilitar los huesos y aumentar el riesgo de fracturas.

: especialmente en la espalda y las costillas. La enfermedad puede debilitar los huesos y aumentar el riesgo de fracturas. Anemia y cansancio : la alteración de la médula ósea puede reducir la producción de glóbulos rojos y provocar fatiga, debilidad o sensación de falta de energía.

: la alteración de la médula ósea puede reducir la producción de glóbulos rojos y provocar fatiga, debilidad o sensación de falta de energía. Infecciones recurrentes : el funcionamiento anómalo de las células plasmáticas puede comprometer la respuesta inmunitaria.

: el funcionamiento anómalo de las células plasmáticas puede comprometer la respuesta inmunitaria. Problemas renales : determinadas proteínas producidas por las células malignas pueden dañar los riñones.

: determinadas proteínas producidas por las células malignas pueden dañar los riñones. Aumento del calcio en sangre: la destrucción del tejido óseo puede elevar sus niveles y causar síntomas como sed intensa, náuseas, estreñimiento o confusión

El avance en los tratamientos para el mieloma múltiple?

Los avances en el tratamiento están permitiendo que cada vez más pacientes vivan durante más tiempo y con un mejor control de la enfermedad. Este depende de factores como el estado general del paciente, las características de la enfermedad, su evolución y la respuesta a las terapias anteriores.

En los últimos años destacan la incorporación de nuevas combinaciones y terapias avanzadas, como los anticuerpos biespecíficos y las células CAR-T. Estos tratamientos están logrando respuestas más profundas y duraderas.

En el caso de Louis Prevost, su esposa ha explicado que en 2019 recibió un tratamiento con células madre que permitió mantener la enfermedad bajo control. Tras la recaída, participa ahora en un ensayo clínico en un hospital de Florida. Sn embargo, no han trascendido detalles sobre el tipo de tratamiento que está recibiendo actualmente ni el alcance de la recaída.

En España, según las estimaciones de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la Red Española de Registros de Cáncer, en 2027 se prevé que se diagnostiquen 3.996 nuevos casos de mieloma múltiple. Los datos más recientes muestran una tendencia favorable en la supervivencia a cinco años, que se ha incrementado del 46,9% en el periodo 2010-2014 al 54,3% entre 2015 y 2019.

La relación entre Louis Prevost y el papa León XIV

Deborah Prevost también ha explicado que su marido y el pontífice hablaron la semana pasada, después de que León XIV se pusiera en contacto con él para informarle de lo que iba a suceder. No han trascendido más detalles sobre esa conversación ni sobre cómo están afrontando ambos hermanos sus respectivos diagnósticos.

Louis creció en Chicago junto a sus hermanos John (el mediano) y Robert Francis Prevost, el actual papa León XIV. Sus posiciones políticas también han sido objeto de atención pública, ya que Louis ha expresado su apoyo al movimiento MAGA y a Donald Trump, y ha reconocido que sus opiniones políticas han generado desacuerdos con su hermano.

En este momento, según la información recogida en la entrevista, ambos hermanos mantienen el contacto y encuentran apoyo en la oración y en la esperanza ante la evolución de sus respectivas enfermedades.