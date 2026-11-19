David Soriano 19 NOV 2026 - 20:00h.

El pilar legislativo en esta materia es el Reglamento de Ecodiseño (UE) 2015/1185, que recoge los índices máximos permitidos de emisiones de las chimeneas y estufas fabricadas desde la entrada en vigor de la normativa.

Estufas de leña en casa: un nuevo estudio alerta de que disparan los niveles de partículas

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Cuando comienzan a bajar las temperaturas y necesitamos estar calientes dentro de nuestros hogares, hay varias alternativas para climatizar nuestro hogar y apaciguar la sensación de frío dentro de casa. Si bien la calefacción suele ser la más popular, en otros lugares tienen mayor éxito las estufas o chimeneas de biomasa, con gran acogida especialmente en los últimos años e incluso algunas ayudas y subvenciones que han hecho que escale su adopción. Sin embargo, en los últimos tiempos han sido un poco ‘demonizadas’ por sus emisiones contaminantes, dando lugares a restrictivas normativas y sus correspondientes sanciones económicas cuantiosas.

El marco europeo que regula emisiones de estufas y chimeneas

La Unión Europea tiene como referencia para el tema que hoy nos ocupa el Reglamento de Ecodiseño (UE) 2015/1185, que entró en vigor en 2022 y al que tiene que adaptarse cualquiera aparato nuevo que se venda hoy en los países miembros de la UE y la legislación nacional de los 27 Estados miembros, España inclusive. En este reglamento, entre otras muchas cosas, se establecen los índices máximos permitidos de emisiones de las chimeneas y estufas fabricadas desde la entrada en vigor de la normativa.

Si nos vamos al Anexo II.2 de este texto, referente a las emisiones de partículas, veremos que en las estufas de material sólido como leña “las emisiones de partículas de aparatos de calefacción local de combustible sólido con la parte frontal cerrada que utilicen combustibles sólidos distintos de la madera comprimida en forma de pellets, y de las cocinas no superarán los 40 mg/m3 con un contenido de O2 del 13 %” [no puede bajar del 65% de rendimiento estacional] y las estufas o chimeneas de pellets (cartuchos de combustible de biomasa de alta calidad elaborado a partir de madera natural prensada) “no superarán los 20 mg/m3 con un contenido de O2 del 13 %” [no puede bajar del 79% de rendimiento estacional].

Acto seguido se detallan las emisiones máximas de compuestos orgánicos gaseosos de los aparatos de calefacción local de combustible sólido. En este caso, las estufas y chimeneas de frontal cerrado y combustible sólido distinto a pellets “no superarán los 120 mg C/m3 con un contenido de O2 del 13 %” y las de pellets “no superarán los 60 mg C/m3 con un contenido de O2 del 13 %”. También encontramos referencias sobre las emisiones máximas de monóxido de carbono y en este caso los valores máximos son de “2.000 mg/m3 con un contenido de O2 del 13 %” para los del primer tipo y de “300 mg/m3 con un contenido de O2 del 13 %” para las de pellets. En cuanto a las emisiones máximas de óxidos de nitrógeno (NOx), “no superarán los 200 mg/m3 expresadas en NO2 con un contenido de O2 del 13 %” en ambos casos.

Como decíamos, la normativa afecta a los productos que se ponen a la venta (que, en esencia, hace que los nuevos aparatos cuenten con doble combustión para quemar mejor y así reducir las emisiones que acaban saliendo por el conducto), por lo que, si tienes una estufa o chimenea anterior a la normativa, no puedes ser objeto de sanción económica aunque tus emisiones estén por encima de los límites que hemos repasado en los párrafos anteriores.

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En cambio, si decides instalar uno de estos aparatos, deberías asegurarte de que es posterior a la entrada en vigor de la normativa (lo que aseguraría su ‘homologación’) o, en caso de instalar hoy en día una anterior a este texto, te arriesgarías a multas económicas que pueden ser tan elevadas como 3.000 euros si se incumplen las ordenanzas municipales correspondientes, como por ejemplo la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad (OCAS) del Ayuntamiento de Madrid, en la que el medio millón de las antiguas pesetas es la cuantía reflejada para las infracciones muy graves.

La Unión Europea no prohíbe las chimeneas

En los últimos tiempos han comenzado a circular mensajes alarmistas del tipo “la Unión Europea prohíbe las chimeneas”, “quiere acabar con las estufas de leña” o incluso que “prohíbe quemar pellets”. Tal y como la propia Comisión Europea reconoce en su web, son completamente falsos. Si bien es cierto que se está barajando una renovación de la normativa “porque la calefacción doméstica —especialmente con biomasa como la leña o el pellet— es una importante fuente de contaminación del aire en Europa y (…) está relacionada con enfermedades respiratorias, asma infantil, muertes prematuras y elevados costes sanitarios”, no afectaría a las estufas ya instaladas en los hogares y, en caso de llegar a aprobarse, se aplicaría exclusivamente a los nuevos productos que salgan al mercado, no para los que ya están en uso. Además, cabe recordar que la normativa que entró en vigor en 2022 fue aprobada inicialmente en 2015, por lo que todavía habría tiempo más que suficiente para que los fabricantes comenzasen a adaptarse a la nueva legislación comunitaria.