Redacción Andalucía Europa Press 14 FEB 2026 - 19:01h.

La víctima mortal sufrió el atropello a las 13:15 horas por causas que ya investigan los agentes

Los sanitarios no pudieron salvar la vida del hombre, tras el golpe que le dio un vehículo

Compartir







JaénUn ciclista de 55 años ha muerto este 14 de febrero después de ser atropellado por un vehículo cuando pedaleaba por la carretera A-312 en Arquillos (Jaén).

Así lo ha confirmado el 112 de Andalucía a Europa Press, tras tener conocimiento del siniestro vial a las 13:15 horas y movilizar a agentes de Guardia Civil y Policía Local, además de sanitarios.

Los médicos del 061 desplazados al lugar del suceso no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que recibió el impacto del automóvil por causas que ya se investigan.

La carretera autonómica donde ha ocurrido el atropello tiene dos pequeños arcenes a ambos lados. Se trata de una vía con dos carriles para la circulación separados por una línea continua y otra discontinua en buena parte de ella.