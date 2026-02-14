Muere un hombre al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior, Pontevedra

El hombre utilizaba una grúa para dirigir la caída del árbol que cortaba pero aún así este acabó cayéndole encima

La borrasca Oriana pone en aviso a España: Renfe suspende los trenes en el Corredor Mediterráneo y entre Valencia y Castellón por el fuerte viento

Un hombre ha fallecido en la mañana de este sábado al caerle encima un árbol que talaba en una finca del municipio pontevedrés de Soutomaior. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el hombre utilizaba una grúa para dirigir la caída del árbol que cortaba, pero aún así este acabó cayéndole encima.

Fueron los servicios de Urxencias Sanitarias los que dieron el aviso sobre las 09:50 horas, y al punto también se desplazó la Guardia Civil, Protección Civil de la Mancomunidad Oitavén Tea, así como Protección Civil de Redondela.

El viento, el protagonista de este fin de semana

Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por los fuertes vientos -en algunos lugares de carácter huracanado-, por nevadas, lluvias u oleaje se han ampliado a todas las comunidades y ciudades autónomas, y en la provincia de Castellón se mantendrá durante todo el día el nivel ‘rojo’ (peligro extraordinario) ante la posibilidad de que las rachas más fuertes alcancen los 140 kilómetros por hora.

Las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas han activado algún tipo de aviso, según los datos de la Aemet, que ha informado de que durante el día de hoy se ha iniciado un cambio en la situación meteorológica debido al reforzamiento del anticiclón de las Azores y a la progresiva entrada de altas presiones por el oeste, lo que unido a la borrasca Oriana que se sitúa sobre el Mediterráneo está generando vientos muy fuertes en muchos lugares del país.