Rachas de viento huracanadas que pueden superar los 130/140 kilómetros por hora

Última hora de la borrasca Oriana, en directo

ValenciaLa Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso rojo para mañana sábado en la provincia de Castellón por rachas de viento huracanadas que pueden superar los 130/140 kilómetros por hora.

La fuerza del viento, que afectará tanto a la zona de litoral como al interior, implica "peligro extraordinario" con posible caída de ramas, árboles y cornisas, entre otros elementos.

Casi toda España, a excepción de Extremadura, estará mañana en alerta por la borrasca, con Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Melilla en alerta naranja; y Madrid, Navarra, La Rioja, Ceuta y Canarias en amarillo.

Aemet pide a los ciudadanos que sigan las recomendaciones de Protección Civil ante esta situación.