La víctima se encontraba entre los heridos por los efectos del temporal y finalmente ha fallecido

Sin decir adiós a Nils, llega Oriana a la Península: una nueva borrasca que dejará vientos, un fuerte temporal y nieve en cotas bajas

La borrasca Nils ha dejado la primera víctima mortal en Cataluña, donde el temporal obligó al Govern a enviar su primer Es-Alert por las intensísimas rachas de viento que han mantenido el máximo aviso por su riesgo y peligrosidad. La víctima, de 46 años, estaba en estado crítico tras caerle parte del techo de una nave industrial en Barcelona y, finalmente, ha fallecido.

Las rachas de viento, que mantuvieron ayer a toda Cataluña en alerta, han dejado además 90 heridos y más de 4.000 incidencias.

La víctima ha fallecido tras caerle un techo por las fuertes rachas de viento en Cataluña

La víctima mortal sería una mujer que fue sorprendida súbitamente por la caída del techo de la nave industrial ante la adversidad del temporal. Paralelamente, y entre los heridos por el paso de la borrasca Nils, también se encuentra un joven de 22 años, voluntario de Protección Civil, ingresado en estado crítico junto a otro compañero que está grave, pero estabilizado, según informa Cadena SER.

Este viernes, la borrasca Nils nos irá dejando, pero otra vez, en la sucesión de temporales, nos llega otra: la borrasca Oriana, que trae también alertas por lluvia, nieve o viento en distintos puntos y comunidades como Andalucía, Castilla y León, Murcia, Asturias u otra vez Cataluña.