18 FEB 2026 - 17:26h.

El acusado del doble crimen de Xilxes pidió ayuda a una vecina haciendo signos de degollamiento: ella llamó a la policía

Detenido el exmarido de la mujer degollada en Xilxes junto a su hija como autor del doble crimen

El exmarido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes ha sido detenido este miércoles. En un primer momento fue detenido por quebrantar la orden de alejamiento que tenía, pero ahora se le considera principal sospechoso de este doble crimen que ha conmocionado en Castellón.

Ambos cadáveres fueron encontrados en el domicilio con signos de violencia. Los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil confirmaron que madre e hija fueron degolladas. La investigación continúa pese a que el hombre ha sido detenido. La policía científica está analizando las imágenes proporcionadas por el Ayuntamiento. Unos vídeos que resultan clave para esclarecer los hechos.

“Todas las hipótesis están abiertas”, confirmaba este miércoles la subdelegada del Gobierno en Castellón. El detenido ha defendido que llegó hasta la vivienda tras recibir una imagen por Whatsapp de su la mujer y la hija muertas. Cuando consiguió derribar la puerta, se encontró con la escena. Entonces salió a la calle gritando y tratando de contar lo que había sucedido, ya que es una persona sordomuda.

Pidió ayuda a una vecina que pasaba por la calle

Encontró a una vecina de la localidad y le explicó mediante gestos que su exmujer y su hija habían sido degolladas. “El hombre hacía el signo de degollamiento, pasándose el dedo por el cuello”, relata la vecina en unas declaraciones recogidas por el medio ‘El Periódico’. Esta mujer fue quien alertó a las autoridades para que subiesen al piso donde se encontraban los cuerpos sin vida de las víctimas.

Sin embargo, este relato no cuadra a los familiares de las víctimas, que sostienen que podría tratarse de un asesinato machista dada su naturaleza violenta. Incluso, José, ha confirmado al propio medio que el detenido “pegaba” a la mujer “desde hacía tiempo”.

Los vecinos de Xilxes siguen conmocionados por la noticia. Algunos de ellos han asegurado que se trataba de “buenas personas”. No sospechaban nada, pese a que madre e hija figuraban dentro del sistema VioGén y que ya había estado ingresado en prisión por delitos de violencia de género.