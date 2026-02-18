La policía está analizando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Xilxes: "Todas las hipótesis están abiertas"

Detenido el exmarido de la mujer degollada en Xilxes junto a su hija como autor del doble crimen

El presunto autor del doble crimen de Xilxes estuvo en prisión hace un año por violencia de género y hasta 2027 no podía acercarse a menos de 300 metros de su exmujer y su hija. Este miércoles ya está detenido, acusado del doble crimen, pero él dice que acudió al domicilio porque recibió por WhatsApp una foto de ellas ya muertas.

"El Ayuntamiento tiene diversas cámaras que justamente cogen este trocito de calle y han hecho copias de seguridad", explica Ismael Minguet, alcalde de Xilxes. Unas imágenes que podrían dar con la clave de lo ocurrido. La policía científica busca evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

"Todas las hipótesis están abiertas. Mientras no haya alguna algún dato concluyente, no podemos hacer ningún tipo de afirmación", confirma la subdelegada del Gobierno en Castellón. "Sigo estando en shock, es que es que no me lo explico. Encima eran buenas personas", dice uno de los vecinos.

María José, de 47 años, y Noemí de 12, eran igual que lo es el sospechoso, sordas. Estaban en el sistema Viogen y hace solo unos días se valoró como de riesgo medio su nivel de amenaza o peligro.

Así fue el crimen

La Guardia Civil ha detenido al exmarido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes, Castellón. Si bien en un primer momento se conocía su arresto por quebrantar la orden de alejamiento que pasaba sobre él, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha precisado después que ha sido detenido como autor del doble crimen.

Los cadáveres de la progenitora y la menor, que también es hija del detenido, fueron hallados con signos de violencia en una vivienda del citado municipio castellonense. El aviso del doble crimen se produjo durante la tarde de ayer, martes 17 de febrero, momento en que las autoridades se desplazaron inmediatamente a la zona. Allí, los agentes presentes, de la Policía Local y la Guardia Civil, se encontraron a madre e hija degolladas.