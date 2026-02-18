El exmarido aseguró a las autoridades que estaba en Valencia durante los hechos, acudiendo a la vivienda tras recibir la foto de su hija muerta

Detenido el marido de la mujer degollada en Xilxes junto a su hija por quebrantar una orden de alejamiento

Compartir







El caso de la mujer y su hija asesinadas en la localidad de Xilxes, en Castellón, continúa con la investigación abierta. Los cuerpos fueron hallados, degollados, en su casa de la calle Cova Santa, después de que el exmarido y padre de las víctimas, según ha declarado, acudiera a la vivienda tras recibir una foto de su hija muerta a través de la aplicación 'WhatsApp'. Según medios locales, el jefe de la Policía Local de Xilxes también la recibió, avisando de inmediato a la Guardia Civil.

La mujer, de 47 años, estaba dentro del sistema VioGén y su exmarido tenía una orden de alejamiento de 300 metros. El hombre está actualmente detenido por quebrantar dicha orden y se investiga que pudiera ser él el autor del crimen. El alcalde de la localidad ha confirmado que fue el padre de la menor quien encontró los cuerpos sin vida de la mujer y su hija de 12 años. La investigación está en marcha y el detenido ya ha sido interrogado por las autoridades.

La versión del exmarido

Durante su primera declaración, el padre afirmó a las fuerzas de seguridad que se encontraba en Valencia, y que le había llegado un mensaje en el que se le alertaba de que algo había ocurrido, por lo que había tomado la decisión de acudir a Xilxes para comprobarlo, hallando entonces los cuerpos en la vivienda.

El hombre, de nacionalidad marroquí, se lanzó a la calle gritando como pudo, ya que es una persona sordomuda. La primera vecina que se lo encontró desesperado indicó que el hombre "hacía el signo de degollamiento, pasándose el dedo por el cuello". Así, esta xilxera fue quien dio la voz de alarma a las autoridades para que subieran al piso donde las encontraron.

La narración de los hechos, contados por el varón, despertó dudas entre los familiares de las víctimas. Todos los allí presentes apuntaron a la naturaleza violenta del exmarido de la fallecida y consideraron que podría tratarse de un asesinato machista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La familia de las víctimas opinan sobre lo ocurrido

El primo hermano de la mujer fallecida, José, detalló que estaba "asimilando todavía" este suceso. "He venido corriendo desde mi trabajo, en l’Alcora", y cree que lo ocurrido "son represalias, debido a que ella lo denunció".

"Él pegaba a mi prima desde hacía tiempo", aunque ahora ya no convivían, y afirmó que lo ocurrido "le cuadra", aunque apunta a la cautela: "Hay que demostrarlo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La tía de María José, Julia, dijo estar "en shock". "No me puedo creer cómo este tío [el exmarido] estaba dándole abrazos a los primos que sí que han podido pasar el cerco policIal cuando han llegado", lamentó Julia.

Ambas eran sordomudas

Al igual que el exmarido, la mujer y la niña padecían la misma discapacidad, si bien la niña podía expresarse con más facilidad. La madre y el exmarido se habían conocido hace alrededor de 15 años por internet. Ella viajó a Marruecos para conocerlo y volvieron juntos a Castellón.

Iriana, farmacéutica que las atendía, resumía el sentir general: "Es un golpe muy duro para el pueblo, las dos eran muy agradables, madre e hija. La madre no podía hablar y la hija, aunque tenía dificultades, sí que lo conseguía y traducía a su madre cuando venían a la farmacia".

Otra de las vecinas de las víctimas, M., relató que en varias ocasiones había escuchado discusiones "con golpes en la casa", así como con los gritos que es capaz de dar una persona sordomuda.

Llevaban horas muertas

La niña y su madre, al parecer, llevaban al menos unas horas muertas dentro de la casa. Fuentes familiares indicaron que el lunes por la tarde la niña ya no fue al repaso escolar y que la madre, acostumbrada a pasear al perro todas las mañanas, aquel día no lo hizo.

Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que llegaron a la escena del crimen, necesitaron la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el exmarido debido a su discapacidad auditiva. Mediterráneo constató además que el hombre se expresaba con vehemencia, aparentemente afectado, y que incluso estuvo un rato hablando con el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet.

El varón asistió recostado sobre un coche al trasiego de profesionales de la Guardia Civil y de los forenses que entraban y salían de la escena del crimen. Tras una hora, lo llevaron a las dependencias de la Policía Local, que se encuentra justo frente al edificio donde ocurrieron los hechos. Pasado un rato, el hombre volvió a salir en libertad. El levantamiento de los cadáveres se produjo pasadas las 22:00 horas.

Las cámaras de seguridad, están siendo clave

Las próximas horas están siendo fundamentales para los investigadores para tratar de dar con lo que realmente sucedió en esa vivienda. La ubicación tan céntrica del piso puede ser vital para llegar a alguna conclusión, ya que el Ayuntamiento y la Policía Local están a pocos metros.

Ambos recintos municipales cuentan con cámaras de seguridad que la Guardia Civil ya ha reclamado para ver si pueden arrojar algo de luz respecto a este crimen. Los investigadores buscan así más pistas sobre este caso, que sume a Castellón en una espiral de violencia pocas veces vista.