El detenido acusado del doble crimen de Xilxes habría simulado su desesperación al encontrar los cuerpos de las víctimas

El acusado del doble crimen de Xilxes: pidió ayuda a una vecina haciendo signos de degollamiento

Una madre y una hija murieron degolladas en Xilxes, Castellón. El marido y padre de las víctimas simuló estar desesperado, pero los investigadores sospecharon desde el primer momento que se trataba de una falsa coartada.

Este miércoles han podido comprobado que planeó crear en una falsa coartada, por lo que ha sido detenido. Ha estado retenido desde el primer momento por haber incumplido la orden de alejamiento y era detenido este mediodía tras esas primeras investigaciones de la Guardia Civil. Se encuentra en los calabozos de la Comandancia de Castellón y previsiblemente pasará a disposición judicial el viernes.

Cómo ocurrieron los hechos

Ambos cadáveres fueron encontrados en el domicilio con signos de violencia. Los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil confirmaron que madre e hija fueron degolladas. La investigación continúa pese a que el hombre ha sido detenido. La policía científica está analizando las imágenes proporcionadas por el Ayuntamiento. Unos vídeos que resultan clave para esclarecer los hechos.

El detenido ha defendido que llegó hasta la vivienda tras recibir una imagen por Whatsapp de su la mujer y la hija muertas. Cuando consiguió derribar la puerta, se encontró con la escena. Entonces salió a la calle gritando y tratando de contar lo que había sucedido, ya que es una persona sordomuda.

Encontró a una vecina de la localidad y le explicó mediante gestos que su exmujer y su hija habían sido degolladas. “El hombre hacía el signo de degollamiento, pasándose el dedo por el cuello”, relata la vecina en unas declaraciones recogidas por el medio ‘El Periódico’. Esta mujer fue quien alertó a las autoridades para que subiesen al piso donde se encontraban los cuerpos sin vida de las víctimas.