Identifican y detienen al autor de cinco robos en diferentes colegios de Gijón

La policía ha conseguido identificar y detener al autor de al menos cinco robos con fuerza en diferentes colegios de Gijón

La Policía Nacional ha conseguido identificar y detener al presunto autor de al menos cinco robos con fuerza en diferentes colegios de Gijón. El hombre cuenta con 70 antecedentes por delitos similares.

Sin embargo, pese a ser detenido, ha quedado en libertad tras declarar en el juzgado de guardia a la espera de que avance la instrucción. Se trata de un vecino de Gijón, de nacionalidad española y se le acusa de ser el autor de una oleada de robos en diferentes colegios registrados en las últimas semanas.

Conseguía entrar en los centros educativos forzando la puerta de las oficinas donde se reunían los padres y madres de los alumnos de las asociaciones o incluso por la sala del conserje. Así conseguía robar los fondos de estas asociaciones que se destinaban para organizar actividades extraescolares y excursiones. La policía consiguió dar con el tras iniciar una investigación, pero por el momento ha quedado en libertad tras declarar en el juzgado.

Ha sido puesto en libertad tras declarar

Una noticia que no solo ha indignado a los agentes, sino que también ha generado más desconfianza en los colegios afectados y en el resto de los centros educativos que esperan no ser los próximos afectados por los hurtos. El titular del juzgado de guardia decidió ponerle en libertad a la espera de que avance el procedimiento.

El hombre acumulaba un total de 70 antecedentes de delitos similares. Es acusado de la oleada de robos que se ha estado produciendo en las últimas semanas en algunos colegios de Gijón. Los agentes ya le tenían fichado, ya que es conocido en la zona y que ha estado interno en el centro penitenciario de Asturias.