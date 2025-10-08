Rocío Amaro 08 OCT 2025 - 04:00h.

El AMPA del CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa, de Sevilla, denuncia que el centro ha sufrido cuatro robos en menos de una semana, por lo que reclaman cámaras de vigilancia y medidas urgentes de seguridad

El Ayuntamiento de Sevilla asegura que el colegio se incluirá en el próximo expediente de instalación de cámaras y que los hechos ya se han trasladado a la Policía Nacional

SevillaLos padres del colegio público CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en el barrio sevillano de Amate, han dicho basta. En menos de una semana, aseguran que el centro ha sufrido cuatro robos y varios destrozos que han dejado aulas revueltas, materiales sustraídos y a toda la comunidad educativa con una sensación de impotencia. Esta misma mañana, un grupo de familias se ha concentrado a las puertas del colegio para exigir más seguridad y medidas urgentes.

"Pedimos más seguridad para nuestros hijos. Los profesores del Aula Matinal, que son los primeros en llegar, entran asustados, sin saber cómo se van a encontrar el centro y por supuesto los niños también tienen miedo", denuncian desde el AMPA, que se ha mostrado en todo momento del lado de la directiva del centro. Según explican, y así se puede comprobar en las imágenes que han facilitado, los ladrones fuerzan las rejas para acceder al interior, dejando tras de sí un escenario bastante desolador, porque el resultado pasa por aulas revueltas, material escolar tirado por el suelo y objetos robados, tanto de los alumnos como del propio personal docente.

"Las primeras horas de clase se pierden porque los profesores tienen que revisar el estado de las instalaciones y reorganizarlo todo. Los niños entran y lo primero que ven es el desorden, el caos, las cosas rotas. No queremos que normalicen estos actos de vandalismo", relatan desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.

Piden cámaras de seguridad

Entre los objetos sustraídos hay materiales personales del alumnado y recursos didácticos proporcionados por la Junta de Andalucía, lo que complica aún más el desarrollo de las clases. "Los niños traen su material de casa y se lo roban", añaden preocupados los padres.

Desde el AMPA del Centro de Educación Infantil y Primaria Jorge Juan y Antonio de Ulloa, reclaman una solución lo más inmediata posible: "necesitamos cámaras de seguridad y alarmas que vigilen cuando el centro esté cerrado. Lo pedimos con carácter de urgencia. Queremos que los alumnos puedan entrar con normalidad, sin miedo, a sus aulas".

El Ayuntamiento de Sevilla trabaja ya en la seguridad de los centros escolares

El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, confirma que el centro forma parte de su plan de instalación de cámaras en colegios públicos. "Estamos poniendo cámaras de vigilancia por primera vez en centros escolares desde hace dos años, y este colegio estará incluido en el próximo expediente que emitamos”, explican fuentes municipales.

El Consistorio añade que el colegio contaba con una persona viviendo en la antigua casa del portero, una figura que, según señalan, "aportaba seguridad al recinto". Desde que dejó de residir allí, reconocen, "casualmente se han producido los incidentes".

El Ayuntamiento asegura además que mantiene contacto directo con la dirección del centro y que los hechos han sido trasladados a la Policía Nacional, que investiga ya los robos. Mientras tanto, los padres han decidido llevar a cabo, en la mañana de este martes, una concentración a la puertas del centro para hacer visible el malestar y la intranquilidad por la que están pasando en las últimas semanas.

Las imágenes difundidas por las familias muestran rejas forzadas, fachadas destrozadas y materiales esparcidos por el suelo, un reflejo del clima de inseguridad que se vive estos días en el colegio. "Queremos recuperar la normalidad a la hora de entrar en las aulas, y aunque sabemos que al ayuntamiento está trabajando en ello, necesitamos que sea con carácter urgente", señalan.

Mientras las medidas de seguridad se hacen efectivas, el eco de la protesta de esta mañana refleja el sentir y la preocupación de todo el barrio sevillano de Amate: "Queremos que nuestros hijos vayan al colegio sin miedo".