Alberto Rosa 17 FEB 2026 - 19:46h.

El hombre, vecino de Santa María del Camí, ha denunciado el robo de su bicicleta en una página Facebook de la localidad

Frustran el atraco a una joyería de Granada: el botín del detenido tenía un valor de 70.000 euros

Compartir







Un hombre de Santa María del Camí, en Mallorca, ha publicado en Facebook un mensaje muy contundente hacia el ladrón de su bicicleta. En una página que reúne a vecinos del pueblo, el hombre ha querido compartir con ellos y la red un mensaje educado, pero a la vez claro y contundente.

Cuenta que la noche de antes alguien había cogido su bicicleta de paseo marca Decathlon que estaba aparcada. La víctima del hurto le da una oportunidad a su ladrón y le insta a dejar la bicicleta en su sitio, sin más conflicto. “La persona que le ha dado uso por necesidad o malintencionadamente y no quiere ser identificado no es necesario que la lleve a la policía local, tan solo puede depositarla”, escribe de manera educada.

PUEDE INTERESARTE La pelea viran en Fuengirola no fue un secuestro ni un robo, sino una trifulca entre tres hermanos ebrios en plena calle

Pero ya al final del mensaje, en el que está adjunta una fotografía de la bicicleta robada, el vecino cambia de tono y lanza un aviso para el ladrón. “Eso sí, si por casualidad nos encontramos y vas montado en la bicicleta, ya puedes ser bueno pedaleando, que no tendré tan buenos modales como en este escrito”.

A continuación, el autor del mensaje aclara que “no es una amenaza, es una información añadida”. Tal y como explica, es la “tercera vez” que sufre un robo de este tipo. “Un saludo, hay una denuncia hecha”, concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los vecinos de Santa María del Camí han comentado la publicación, deseándole suerte en su búsqueda. Otros han criticado la seguridad en Mallorca y el problema de los robos en la isla. “Mallorca ya no es lo que era y mucho menos los pueblos. No puedes bajar la guardia porque roban hasta las bragas sin darte cuenta”, escribe un usuario.