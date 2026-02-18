Acuerdan prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar a su ex pareja en Benicàssim

Una testigo del asesinato de una enfermera en el centro de salud de Benicàssim: "La ha matado, ¡venid ya!”

El juzgado número 1 de la sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Castellón, en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar a su ex pareja sentimental, el pasado lunes, en el Centro de Salud de Benicàssim.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato. Ana, enfermera de 64 años y madre de dos hijos, fue asesinada a mediodía del lunes por su expareja, de 70, mientras trabajaba en el centro de salud de la localidad.

La víctima fue asistida por sus propios compañeros y trasladada al Hospital General de Castellón, pero finalmente falleció. El Ministerio de Igualdad confirmó el martes la naturaleza machista del crimen, lo que la convierte en la séptima víctima mortal de violencia machista en 2026, y la primera de este año en la Comunitat Valenciana.

No había denuncias previas

Según Igualdad, no figuraban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que fue detenido tras apuñalarla.

Esta profesional sanitaria tenía un canal en la plataforma YouTube en el que daba consejos sobre cuidados, y en el que también hablaba sobre cómo afrontar rupturas sentimentales sin odio.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.