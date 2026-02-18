Carlos Plá Valencia, 18 FEB 2026 - 11:40h.

En el canal "Tus mejores cuidados", Ana Sorribas, una enfermera con una amplia experiencia, ofrecía principalmente consejos para el cuidado de pacientes

Una testigo del asesinato de una enfermera en el centro de salud de Benicàssim: "La ha matado, ¡venid ya!”

Ana Sorribas, la enfermera de Benicàssim (Castellón) asesinada por su expareja en el ambulatorio donde trabajaba de varias cuchilladas, tenía un canal de YouTube en el que ofrecía principalmente recomendaciones para el cuidado de pacientes, aunque también hay un vídeo en el que da consejos para hacer frente a las rupturas sentimentales con el título "El duelo en la ruptura de parejas".

En el vídeo, subido hace 8 años y con más de 16.000 visualizaciones, la enfermera afirma que "si dos personas no saben estar juntas, están siempre discutiendo. Si tu pareja ya no te quiere y no sois capaces de llevar una vida en común, lo mejor es dejarle ir, puedes volver a enamorarte".

Con un tono tranquilo, Ana recuerda que "para que quieres tener a tu lado a otra persona que no te quiere...Esto es fácil de decir, pero los sentimientos duelen. Más cuando se tienen hijos y no comprenden lo que está pasando".

"A veces no quieres dejar ir al otro"

En el vídeo, con 10 minutos de duración, la mujer asesinada por su expareja explica paradójicamente que "a veces no quieres dejar ir al otro, la incordias, le mandas mensajes, pero esto se queda en nada porque la otra persona si no te quiere, no puede hacer nada para quererte", y añade que "algo que suele ir muy bien es que al principio hay que intentar no involucrarse mucho en la vida del otro, dejarlo ir, intentar hacer tu propia vida».

Para actuar frente a la ruptura sentimental, Ana recomendaba que "hay que dejar salir la tristeza. Pasas por etapas que a veces son muy largos, los hijos duelen mucho. A veces lo económico entra en danza y también duele mucho. Al final todo es un caos y cada uno tiene su tiempo para superarlo".

Unos consejos que siguen en la red, pero que Ana ya no podrá seguir dando después de que su expareja, un dentista jubilado del que se había separado en diciembre, acabara con su vida el pasado martes en el ambulatorio en el que trabajaba en Benicàssim. Entre los comentarios al vídeo, destacan los últimos realizados, tras el asesinato de la mujer, en los que sus seguidores expresan el dolor y la tristeza por su muerte.