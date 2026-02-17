El padre habría recibido presuntamente un mensaje en su teléfono móvil alertándole de lo sucedido

Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años: se investiga a familiares

La Guardia Civil investiga a estas horas la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años, cuyos cuerpos han sido hallados este martes en una vivienda del municipio castellonense de Xilxes. Los agentes han hablado con el marido y padre de ellas, quien encontró los cuerpos. Tanto la mujer como la niña, estudiante de sexto de Primaria en la localidad, eran sordomudas. Por el momento no hay detenidos y se ha interrogado al padre.

El hombre fue el primero en llegar a la vivienda y las encontró muertas. Asegura que alguien le había enviado al móvil mensajes amenazantes. El hombre tenía una orden de alejamiento de la mujer vigente hasta el 2027 por violencia de género.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que la mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio". Además, el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027, según las fuentes, que han indicado que de momento no ha sido detenido.

Fuentes municipales han indicado que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad, y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. El padre habría recibido presuntamente un mensaje en su teléfono móvil alertándole de lo sucedido, según las fuentes municipales, que han confirmado a EFE que los padres estaban separados y que sobre el hombre pesaba una orden de alejamiento. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Xilxes decreta tres días de luto oficial

El ayuntamiento de la localidad ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de la mujer y su hija. Así lo ha afirmado a los periodistas el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, quien se ha mostrado "afligido" y "emocionado" por el crimen ocurrido en esta localidad costera de unos 3.000 habitantes, situada al sur de la provincia de Castellón.

Minguet ha señalado que mañana el Ayuntamiento celebrará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y se decretarán tres días de luto oficial, y ha destacado que se trata de una familia de personas sordas muy conocida en el pueblo pues vivían en Xilxes "de toda la vida" y se les quería mucho.

Sobre el crimen, ha indicado que en estos momentos la Guardia Civil está recabando todas las pruebas y ha llegado también la jueza para proceder al levantamiento de los cadáveres. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que la mujer (nacida en 1977) y su hija (en 2013) eran españolas y el exmarido y padre de la menor, argelino.

También han indicado que, aunque no se descarta ninguna hipótesis, de momento no hay ninguna persona detenida y las investigaciones se están produciendo de manera más lenta porque los testigos son también personas sordas.

Vecinos de este pequeño municipio castellonense se han mostrado consternados por lo sucedido y han explicado a EFE que la niña no acudió al colegio ayer por la tarde ni tampoco a la clase de música, por lo que el profesor de música le mandó un wasap a su madre pero no le contestó.