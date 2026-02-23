Se ha incorporado a la búsqueda un dron de la Comandancia de León equipado con cámara térmica

Localizado sin vida el octogenario desaparecido en Noceda del Bierzo, León

La Guardia Civil lidera, coordina y dirige un dispositivo de búsqueda y localización aéreo y terrestre iniciado ayer por la noche para localizar a una mujer de 64 años desaparecida en la localidad leonesa de La Magdalena (León).

Una vez se tuvo conocimiento de la desaparición a través de un familiar, patrullas de seguridad ciudadana iniciaron las labores de rastreo por la localidad y alrededores sin resultados hasta el momento, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Se incorpora un dron a la búsqueda de la mujer desaparecida

A primera hora de este domingo se ha incorporado a la búsqueda un dron de la Comandancia de León, equipado con cámara térmica y posteriormente, sobre las 12:00 horas, se ha incorporado a la búsqueda el helicóptero del Servicio Aéreo con base en León, así como varios agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Sabero.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se ha establecido por la Guardia Civil en la localidad de La Magdalena, desde donde el responsable del operativo de la Guardia Civil coordina a todos los participantes del operativo. Además de las distintas unidades desplegadas sobre el terreno por la Guardia Civil se ha solicitado la colaboración a otras instituciones.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas la Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias, que serán remitidas al Juzgado correspondiente.