La Guardia Civil ha difundido este viernes las imágenes de la última vez que fue visto Airam, el joven de 20 años desaparecido en la isla de La Palma desde el 16 de febrero.

En las imágenes se observa al joven, vestido con un pantalón vaquero azul y una camisa de manga larga color morado, así como portando una mochila negra, en el interior de una guagua.

El joven, detallan los agentes, fue visto por última vez a las 16:36 horas del pasado lunes, bajándose de una guagua en la rotonda de entrada a Santa Cruz de la Palma. Posteriormente, habría tomado dirección hacia la Calle Real, al interior del casco urbano.

La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda tener información al respecto se ponga en contacto con el 062 o el 922 437 650.

Dispositivo de búsqueda

Efectivos de emergencia y equipos de voluntarios han emprendido en la última semana un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire para tratar de localizar a Airam, este joven de 20 años con autismo que habría desaparecido en concreto en El Paso, en la isla de La Palma.

Según la descripción facilitada por los cuerpos de seguridad, se trataría de un joven de 1,70 metros de altura, con ojos azules y pelo rubio.

La madre del joven alertó de su desaparición a través de un mensaje en Facebook, relatando que creía que Airam “pudo sufrir un colapso de autismo”, pudiendo presentar “un estado alterado de conciencia”.

“Puede estar desorientado, tener miedo y estar muy desconfiado si se le llama por su nombre; puede tener dificultades para comunicarse y procesar información”, agregó en el mensaje.

De este modo, trasladó ante los medios que si alguien localiza a su hijo debe acercarse a él despacio, sin brusquedad ni de forma repentina.

“Creemos que cogió una guagua entre las 16.00 y las 17.00 del lunes, con destino a Santa Cruz de La Palma, pero que quizás se bajó en alguna parada anterior, con intención de ir al aeropuerto. No le gustan las aglomeraciones”, indicó.

Mercedes Afonso añadió que la última comunicación con su hijo fue sobre las 18.00 del lunes, cuando le dijo que “no sabía dónde estaba”, y que posteriormente su móvil se habría apagado.