Michelle Hundley Smith desapareció hace 24 años. Su marido fue la primera persona en reportar su desaparición en 2001, según los investigadores. Ella había salido de su casa para ir de compras navideñas a un K-Mart en Martinsville, Virginia, el 9 de diciembre, a unos 27 kilómetros de su casa en Eden, y nunca regresó. Tenía 38 años. La Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham siguió trabajando en el caso durante dos décadas.

"A lo largo de los años, el caso atrajo la atención y la colaboración de múltiples agencias de Carolina del Norte y Virginia, incluyendo la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) de Carolina del Norte, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). La propia familia nunca cejó en su empeño por encontrarla. Su hija, Amanda, creó una páguna en Facebook en 2018 para recopilar información sobre el caso. Y finalmente, 24 años después su madre fue localizada sana y salva. Pero el final del caso ha sido agridulce. La madre no ha querido que su actual paradero sea desvelado.

La reacción de su hija: "¡Estoy eufórica, enfadada, desconsolada, estoy completamente desquiciada!"

"¡Estoy eufórica, enfadada, desconsolada, estoy completamente desquiciada!", escribió su hija tras enterarse de la noticia. "¿Volveré a tener una relación con mi madre? La verdad es que no puedo responder porque ni siquiera lo sé. Mi primera reacción sería que sí, por supuesto, pero luego pienso en todo el dolor. Pero aun así, mi madre es tan humana como todos nosotros."

Su familia, por el momento, entiende y respeta que no quiera ser contactada. Al menos, después de 24 años les queda el consuelo de que está vida.

Eso sí, mantienen sus preguntas en el aire ¿Qué pasó hace tantos años en diciembre? ¿Qué te hizo irte? ¿Qué pasó?. Por el momento, esas preguntas continuarán, 24 años después, sin respuesta.