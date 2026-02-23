La desaparición fue denunciada por un familiar que aseguró que la mujer había salido de su domicilio y no había regresado

Activan un dispositivo de búsqueda aéreo y terrestre para localizar a una mujer desaparecida en La Magdalena, León

Compartir







La Guardia Civil ha confirmado la aparición de un cuerpo en la localidad leonesa de La Magdalena que podría corresponder a la mujer de 64 años desaparecida desde el sábado, según informa 'Leonoticias'. El hallazgo se ha producido en uno de los puntos donde estaban buscando a la desaparecida.

La desaparición fue denunciada por un familiar después de comprobar que la mujer había salido de su domicilio y no había regresado. Desde ese momento, empezó un dispositivo de búsqueda con la ayuda de la Guardia Civil. Patrullas de seguridad ciudadana, unidades aéreas, drones, efectivos del Greim y vecinos de la zona participaban en la búsqueda.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer de 60 años atragantada con una ensaimada en plena calle en el municipio mallorquín de Maria de la Salut

La Guardia Civil mantiene la prudencia informativa

Este lunes se había ampliado la búsqueda con la incorporación de un guía canino procedente de Zamora y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic). Las tareas se intensificaron especialmente en las inmediaciones del cauce del río Luna.

El puesto de mando avanzado se mantuvo instalado en La Magdalena para coordinar a todos los efectivos participantes y canalizar la colaboración de otras instituciones. Las autoridades habían destacado la importancia del paso del tiempo en la búsqueda de la mujer, ya que se complicaba con el paso de las horas.

PUEDE INTERESARTE Localizado sin vida el octogenario desaparecido en Noceda del Bierzo, León

Por el momento, la Guardia Civil mantiene la prudencia informativa mientras continúan las actuaciones para confirmar oficialmente la identidad del cuerpo.