24 FEB 2026 - 13:03h.

Aconsejan, entre tras cosas, identificar el reptil y llamar al 112, nunca succionar la herida o hacer torniquetes

No es infrecuente que en el monte o zonas boscosas, se produzcan mordeduras de víboras

BilbaoLo que se había planificado como una salida al monte para disfrutar de un soleado lunes, acabó en una evacuación de emergencia en helicóptero. Ocurrió en la vecina Cantabria, donde un senderista vizcaíno junto a dos amigos se encontraban realizando una ruta por el monte Colorao, en el municipio de Arredondo. Cuando el grupo decidió descansar un rato sobrevino el tremendo susto. Una víbora mordió al hombre de 72 años en ambas manos, con el veneno en su organismo el senderista entró en shock anafiláctico.

Es relativamente frecuente que cada año, los hospitales atienden casos como el ocurrido hace unas horas en Cantabria. No es tan habitual que una serpiente exótica se pasee por mitad de una ciudad, como ocurrió hace unos meses en Vitoria.

Raramente una picadura de víbora en España llega a ser mortal, pero sí son graves, y en algunos casos, como el que nos centra, muy peligrosa dado que el senderista sufrió un shock anafiláctico, es decir, una grave reacción alérgica generalizada, desencadenada por la inoculación de veneno en el organismo durante la mordedura de la culebra.

La falta de aire, sensación de ahogo o inflamación faríngea alertan de que se ha entrado en este tipo de reacción alérgica que requiere de una respuesta urgente. Así lo hicieron sus amigos, que alertaron inmediatamente al servicio de emergencias, al 112. Un equipo de rescate, a bordo de un helicóptero, se trasladó hasta el lugar donde se había producido el ataque y allí mismo, procedieron a estabilizar a la víctima que se encontraba ya con una reacción alérgica grave, sistémica y potencialmente mortal que se desarrolla en segundos o minutos tras la exposición a un alérgeno. De allí lo trasladaron al Hospital de Valdecilla, en Santander.

Identificar el tipo de reptil

Identificar el tipo de reptil que ha protagonizado el ataque resulta de vital importancia a la hpra de que en urgencias puedan administrar el antídoto adecuado a la persona que ha sufrido la mordedura. Basta con una foto o una descripción del animal, aunque en este caso acontecido en el Monte Colorao, los acompañantes del senderista vizcaíno lograron matar a la víbora para facilitar así al equipo médico la administración del tratamiento óptimo.

No es infrecuente que en el monte o zonas boscosas, se produzcan mordeduras de víboras. Las recomendaciones básicas ante una situación de este tipo pasan por tratar de mantener la calma y alejarse del animal, cubrir la herida con material estéril y no elevar el miembro ni apretar la herida. Retirar cualquier elemento, anillos, relojes o pulseras, que pueda comprimir el cuerpo ante un proceso inflamatorio, y que profesionales sanitarios valoren lo antes posible la situación. Los expertos aconsejan que, en ningún caso, se debe succionar la herida o hacer torniquetes.