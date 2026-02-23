Alberto Rosa Europa Press 23 FEB 2026 - 16:54h.

El equipo de rescate del helicóptero ha estabilizado al hombre, que ya se encontraba en shock anafiláctico, por picaduras en ambas manos

Un senderista de 72 años, vecino de Vizcaya, ha tenido que ser evacuado esta mañana en estado grave tras ser mordido por una víbora en el monte Colorao, en el municipio cántabro de Arredondo. El equipo de rescate ha estabilizado al afectado y le ha evacuado hasta Santander para ser tratado de la reacción causada por el veneno.

El hombre estaba realizando una ruta acompañado por otras dos personas cuando se ha sentado para descansar y ha sufrido una primera mordedura en una mano. Al intentar retirar el reptil ha sufrido un segundo ataque en la otra extremidad.

Los senderistas han conseguido matar a la víbora para su identificación por el personal médico, ha informado el 112 en un comunicado. El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso del incidente minutos antes de las 12.00 horas, y ha movilizado al equipo de rescate helitransportado. Una vez en la zona, la aeronave ha realizado un estacionario bajo para permitir el descenso a pie de dos rescatadores y el médico.

La víctima se encontraba en shock anafiláctivo

Han estabilizado a la víctima que ya se encontraba en shock anafiláctico, le han asegurado en una camilla de rescate y le han subido a bordo de la aeronave mientras realizaba otra maniobra de mantenimiento de la máquina en vuelo sobre el firme de la ladera.

El hombre ha sido evacuado de urgencia al aeropuerto Seve Ballesteros, bajo supervisión facultativa. Allí esperaba una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) del 061 que ha continuado con su atención y le ha trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.