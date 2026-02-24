Patricia Martínez 24 FEB 2026 - 14:03h.

No se han registrado daños personales y todos los menores ya están con sus familiares

El origen podría estar en una mala combustión de la caldera

Poio, PontevedraLa Policía Local ha desalojado este martes a 45 niños de corta edad y seis docentes que les atendía, de una escuela infantil situada en Poio, Pontevedra, tras detectarse un escape de gas en sus instalaciones.

La alerta se recibió alrededor de las 11.30 horas de este martes, en el centro de educación infantil Trastes, ubicado en la avenida de Andurique de Poio. Tras detectarse una fuga de gas, y dar el aviso, los agentes municipales desplazados al lugar activaron el protocolo de seguridad y procedieron a coordinar la evacuación preventiva de todos los ocupantes del edificio. Así, fueron desalojados del centro 45 bebés y niños, de entre cero y tres años, que estaban en el interior además de las seis personas que estaban a cargo de los niños. Los pequeños fueron ya recogidos y atendidos por sus familiares.

Fuentes policiales han confirmado que no se produjeron daños personales y que tanto los niños, como el personal docente abandonaron el inmueble sin incidencias mientras se evaluaba el origen de la fuga.

El posible origen, en la caldera

Tras una primera valoración, el incidente podría estar relacionado con un problema de combustión en la caldera del centro, que ha sido precintada, aunque deberá confirmarse mediante una revisión técnica más exhaustiva.

Además de la Policía Local de Poio, hasta el lugar también se desplazaron efectivos del parque de Bomberos de Sanxenxo y patrullas de la Guardia Civil, que colaboraron en el operativo.