24 FEB 2026 - 12:56h.

Los dos perros eran de raza Akita, considerados como potencialmente peligrosos

Según algunos testimonios de los vecinos, los animales habían salido de una finca tras quedar abierto el portal

Cangas do MorrazoUn vecino de la parroquia de Darbo, en Cangas do Morrazo, se recupera en su casa del brutal ataque de dos perros muy agresivos, sufrido el pasado fin de semana. A José Luis, de 77 años, le va a costar olvidar lo que sucedió esa tarde. Y las consecuencias pudieron ser mucho más graves de no ser por la ayuda de un vecino, policía fuera de servicio, que acudió en su auxilio.

José Luis volvía a su casa el domingo por la tarde, tras un paseo con su perro, por el barrio de Cunchido, una zona llena de viviendas, cuando de repente se le aparecieron dos perros, propiedad de un vecino cercano a su casa, y que, según algunos testimonios de los vecinos, habían salido de la finca, tras quedar abierto el portal.

En solo unos segundos, los dos perros se abalanzaron sobre él, ha contado, aún asustado, “por un lado y por el otro” y empezaron a morderle. Los vecinos escucharon sus gritos pidiendo ayuda y se acercaron a intentar socorrerlo. Uno de ellos era un agente de policía nacional que estaba fuera de servicio, y que vive a pocos metros. Pero no fue fácil parar la furia de los canes. Primero intentaron separar a los animales con un palo, pero por la agresividad de los perros, no pudieron conseguirlo, así que el agente entonces decidió subirse a un coche. Tal y como ha relatado la Confederación Española de Policía (CEP) en un comunicado de apoyo al agente, éste con su vehículo, "golpeó al perro que tenía agarrado al hombre por una de sus extremidades, el cual ya estaba tendido en el suelo".

El agente logró subir al coche al vecino ensangrentado

A continuación, el agente logró bajar del coche por la puerta del copiloto y alcanzó al hombre ensangrentado, logrando introducirlo en su vehículo “y ponerlo a salvo", relatan desde el sindicato.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia y agentes de la Policía Local de Cangas. El hombre fue trasladado primero a un centro sanitario de la localidad, y más tarde a un a un hospital de Vigo con pronóstico reservado.

José Luis se recupera ya en su casa después de salir del hospital. Tras el ataque de estos dos perros, de raza akita y considerados como perros Potencialmente Peligrosos (PPP), tuvieron que darle más de 50 puntos de sutura, en brazos y piernas. Este vecino aún muy dolorido, solo tiene palabras de agradecimiento por la ayuda de sus vecinos y especialmente del agente de policía, con quien ya se ha encontrado, tras su salida del hospital. El hombre fue hasta su casa para ver cómo estaba, y José Luis, pudo transmitirle de primera mano, su agradecimiento, ya que la situación no fue nada fácil.

Piden que se reconozca la labor del agente, por ser un ejemplo a seguir

Desde la Confederación Española de Policía, piden que tanto la Subdelegación de Pontevedra como la Dirección General de la Policía reconozcan la labor del agente tras este suceso, con su ingreso en la Orden al Mérito Civil y al Mérito Policial, al considerarlo "un ejemplo a seguir·.

Además, recuerdan que esta no ha sido la primera vez que este agente pone en riesgo su vida para salvar la de otra persona en peligro. Relatan que en el año 2023 el mismo agente salvó a un hombre de morir ahogado en el río Urumea, en San Sebastián.